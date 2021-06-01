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شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات!

بايدن وزوجته (فرانس برس)

شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات!

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دبي - العربية.نت

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فاجأ الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته، ونائبته كاميلا هاريس وزوجها، رواد مطعم Le Diplomate الفرنسي الشهير في العاصمة بزيارة مباغتة.

فبينما كان الناس جالسون ظهر أمس الاثنين، وصلت سيارة لتتدرج منها في البداية هاريس وزوجها، ومن بعدها الرئيس ووزوجته.

إلا أن اللافت في الأمر أن الرئيس ونائبته ومن معهما دخلا المطعم وتجولا دون كمامات، رغم الجدل والتخبط الذي رافق مسألة الكمامات في الآونة الأخيرة

لا كمامات.. والرئيس: يوم عظيم

الجدير ذكره أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أميركا كانت أعلنت منتصف مايو/أيار الماضي، أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كورونا لا يحتاجون إلى ارتداء الكمامات، سواء كانوا في الهواء الطلق أو داخل معظم الأماكن المغلقة، إلا أن تلك التعليمات أثارت جدلا.

فبعد فترة، أوضح كبير الاختصاصيين في البلاد، وومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أنه لن يتخلى عن الكمامة في الأماكن المغلقة.

فيما اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن حينها، يوم الإعلان عن هذا القرار، بأنه "يوم عظيم". وأضاف في تغريدات عبر تويتر، أن هذا القرار يترك حرية ارتداء الكمامة من عدمها للمواطن.

4 يوليو/تموز

يشار إلى أنه حتى الآن تلقى نحو 59% من البالغين جرعة واحدة على الأقل، فيما تسجل البلاد حوالي 38 ألف حالة جديدة من كوفيد-19 يوميا - أو 11 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو معدل يستمر في الانخفاض.

وقد سجلت الولايات المتحدة حتى اليوم أكثر من 33 مليون إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 594 ألف حالة.

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