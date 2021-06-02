رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. "أجمد واحد بالعالم"

فيما تقضي الفنانة المصرية، رانيا يوسف، إجازتها في مدينة برشلونة في إسبانيا، حرصت على أن تلتقط صورا تذكارية برفقة رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا.

ونشرت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صوراً لها وكتبت: "أنا مع أجمد رئيس نادٍ في العالم".

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كما أثارت الصورة الجدل بين محبي الفنانة، مؤكدين انتماءها وحبها للنادي الشهير.

هذا وكان خوان لابورتا تولى رئاسة برشلونة للمرة الثانية مطلع عام 2021، عقب فوزه في انتخابات النادي وذلك بعد غياب لأكثر من عشر سنوات.

ووعد عقب فوزه برئاسة برشلونة أنه سيعمل على البقاء على ليونيل ميسي وعدم رحيله نهائياً.