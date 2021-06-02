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شاهد.. معجب يقتحم مسرح حفل هيفاء وهبي ويحرجها

هيفاء وهبي

شاهد.. معجب يقتحم مسرح حفل هيفاء وهبي ويحرجها

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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اقتحم معجب مسرح حفل للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، متسبباً بالإحراج لها.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر النجمة تتحدث مع أحد معجبيها الذي صعد إلى المسرح عقب انتهائها من تقديم إحدى أغنياتها، وأراد مصافحتها.

كما يظهر أفراد الحراسة وهم يمنعون المعجب من الوصول إليها، بينما رحبت صاحبة "أنا هيفا" بالشاب لكنها طلبت منه النزول نظرا لإجراءات التباعد الخاصة بتفشي فيروس كورونا، التي ينبغي عليه أن يحترمها.

وقدمت هيفاء خلال الحفل، الذي أقيم يوم الاثنين، عددا من أغانيها المميزة التي تفاعل معها الجمهور.

كما نشرت عدة صور عبر حسابها على "إنستغرام" وكتبت: "أتمنى أن تدوم بعض الليالي إلى الأبد".

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