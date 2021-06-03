سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. "العربية.نت" تكشف قصتها!

انتشرت على مواقع التواصل الجتماعي في مصر صور لسيارة نادرة من طراز "بونتياك كاتالينا" Pontiac Catalina يعود تاريخ إنتاجها إلى عام 1963، حيث تم تجديدها باحترافية واتقان باستخدام قطع غيار وكماليات أصلية.

فما قصة هذه السيارة النادرة؟

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"العربية.نت" حصلت على مقاطع فيديو ولقطات فوتوغرافية حصرية للسيارة، التي تم تصنيعها منذ 58 عاما ولم يتبق منها في دول العالم سوى عدد لا يزيد عن أصابع اليد الواحدة، وهي الوحيدة بينها التي تتمتع بحالة جيدة ويمكن قيادتها على الطرقات.

مالك السيارة هو نجل المرحوم دكتور عباس محمد قورة، رئيس مركز البحوث الزراعية ووكيل وزارة الزراعة المصرية سابقًا، والذي كان يهوى اقتناء السيارات الكلاسيكية والنادرة.





السيارة قبل التجديد السيارة قبل التجديد السيارة قبل التجديد

رحلة برية من الكويت إلى مصر

قام دكتور قورة بشراء السيارة من أول مالك لها، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت، والذي قام بتكليف سائق خاص بتوصيل السيارة بريًا إلى مصر عام 1964.

فازت "بونتياك كاتالينا" فئة "هارد توب" على جائزة أجمل تصميم لسيارة في عام 1963، وترجع أهميتها التاريخية إلى كونها تم إدراجها كواحدة من التصميمات الأكثر تأثيرًا في تاريخ صناعة السيارات في الولايات المتحدة وأحد أكثر التصميمات نجاحا في خمسينات وستينات القرن الماضي.

نسخة فريدة من نوعها

وكان للإصدارات المتنوعة من "كاتالينا"، فئات كوبيه وستيشن وسيدان، الفضل الأول في اكتساح شركة "بونتياك" للأسواق متفوقة على كافة منافسيها.

ويعد إصدار "هارد توب" فريدًا من نوعه حيث أنه لا يوجد قائم بين البابين الأمامي والخلفي.

وبحسب نجل دكتور قورة، فإن والده رحمه الله كان يهوى اقتناء السيارات المميزة أو النادرة والتي وصلت في بعض الأحيان إلى عشرات السيارات، إلا أن السيارة الوحيدة التي حرص على الاحتفاظ بها كانت التحفة النادرة حاليًا "بونتياك كاتالينا"، لجمالها ومواصفاتها غير المسبوقة في هذا الوقت، مشيرًا إلى أن الهواية لم تكن تقتصر على الاقتناء فحسب، وإنما كان يجوب البلدان العربية مستقلًا سياراته الكلاسيكية عبر الطرق البرية.









السيارة بعد التجديد السيارة بعد التجديد السيارة بعد التجديد السيارة بعد التجديد السيارة بعد التجديد

محرك قوي بمفهوم العصر

وتتميز "بونتياك كاتالينا" بمحرك الموتور 8 سلندر 6600 سي سي وقوة 225 حصان تقريبا، بما يمنح قدرة تسارع من صفر إلى 100 في أقل من 10 ثواني، وهو ما يعد رقمًا قياسيًا لسيارة يعود تاريخ انتاجها لأوائل النصف الثاني من القرن الماضي.

ومن المثير للدهشة، أن المحرك ما زال يعمل بكفاءة بعد كل هذه السنوات وعلى الرغم من أن قراءات عداداتها تشير إلى 90 ألف ميل، أي حوالي 140 ألف كم، ولكن يستهلك 20 لتر من الوقود لكل 100 كم.

كماليات وصالون فخم

وعلمت "العربية.نت" أن السيارة مجهزة بناقل حركة أوتوماتيك وهوائي راديو كهربائي ومكيف هواء للتبريد والتسخين، كما تم الحفاظ على داخل السيارة بعناية تامة حيث يظهر بحالته الأصلية وبكافة القطع والشعارات المميزة لسيارات "بونتياك"، من بينها مؤشر إضاءة الكشافات الأمامية الرئيسية في لوحة العدادات بلون أحمر على شكل رأس زعيم قبيلة من الهنود الحُمر، يغطيها التاج المميز لهم، إلى جانب تطريز فخم وأنيق لشعار شركة "بونتياك" الرسمي على كافة المقاعد، وهو عبارة عن رأس سهم حجري يعود لحقبة الهنود الحُمر، والذي يعد من القطع الأثرية التي يتم العثور عليها في مناطق الصيد والمواقع التي شهدت معارك للهنود الحُمر في الولايات المتحدة.

ويتألف سهم الهنود الحُمر عادة من جسم مصنوع من الخشب ورأس مدببة مصنوعة من الحجر وهو ما تم نقشه على أغطية مقاعد السيارة.

سقوط الشجرة المعمرة

تعرضت السيارة لحادث سقوط شجرة معمرة أيضًا جرّاء موجة طقس سيء اجتاحت القاهرة الكبرى في فبراير 2020، وفيما كانت التوقعات تشير إلى أنه سيتم تكهين السيارة كقطعة خردة قديمة، قام نجل مالكها بالبحث عن كل ما تحتاج إليه عملية التجديد والإصلاح من قطع غيار أو كماليات أصلية في عدد من دول العالم. ثم قام بنقلها إلى أحد ورش الإصلاح المتخصصة، حيث قاموا بترميم وإعادة التحفة المتحركة إلى حالتها الأصلية، والتي حققت لقطاتها ومقاطع الفيديو الخاصة بها إقبالا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

ولا تعد المهمة بسيطة وسهلة، كما قد يبدو الأمر ظاهريًا، فكما تظهر اللقطات فإن الخطوة تطلبت دراية ودأب يغذيهما الحب أو الولع بالسيارات الكلاسيكية، وهو ما ورثه محمد عباس الابن، الذي يقتني هو أيضا سيارة "كاديلاك" طراز سيدان دي فيل، يعود تاريخ تصنيعها إلى 43 عاما مضت، بحالة نادرة بالمقاييس العالمية، حيث تشير عداداتها إلى تسجيل 65 ألف كم فقط.