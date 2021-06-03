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قطيع من الأفيال يقترب من مدينة صينية.. والسلطات تستنفر

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لقطة جوية لفيلة تقترب من المناطق المأهولة

قطيع من الأفيال يقترب من مدينة صينية.. والسلطات تستنفر

كان القطيع في الأصل 16 حيوانًا في المجموعة، لكن الحكومة تقول إن اثنين عادا إلى وطنهما بينما ولد صغير فيل أثناء الرحلة

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بكين - أسوشييتد برس

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وصل قطيع متجول من الأفيال إلى حافة مدينة صينية كبيرة بينما تسارع السلطات لإغلاق الطرق والأحياء لحماية كل من الحيوانات والبشر.

ليس من الواضح سبب قيام الأفيال الخمسة عشر برحلتها الطويلة، والتي تم توثيقها ورصدها على الأرض ومن الجو بواسطة نحو 12 طائرة غير مأهولة.

وحثت السلطات الناس في المناطق التي سافرت فيها الأفيال على البقاء في منازلهم وسدوا الطرق بمعدات البناء أثناء سعيهم لجذب الحيوانات بعيدًا بالطعام.

قطيع الفيلة
قطيع الفيلة

وذكرت وكالة أنباء شينخوا يوم الخميس أن الأفيال وصلت في وقت متأخر من مساء الأربعاء إلى منطقة جينينغ على أطراف مدينة كونمينغ، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة وهي عاصمة مقاطعة يوننان.

السلطات لجأت الى الدرون لمراقبة الفيلة
السلطات لجأت الى الدرون لمراقبة الفيلة

وقطعوا بالفعل مسافة 500 كيلومتر (300 ميل) من محمية طبيعية في جنوب غرب يوننان الجبلي.

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وكان القطيع في الأصل 16 حيوانًا في المجموعة، لكن الحكومة تقول إن اثنين عادا إلى وطنهما بينما ولد صغير فيل أثناء الرحلة. ويتألف القطيع الآن من ست إناث وثلاثة ذكور وثلاثة صغار وثلاثة أطفال، وفقا لتقارير رسمية.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، لكن التقارير تقول إن الأفيال أتلفت أو دمرت محاصيل تزيد قيمتها على مليون دولار.

وليس من الواضح متى وكيف سيتم إعادة الأفيال إلى المحمية. والأفيال هي أكبر الحيوانات البرية في آسيا ويمكن أن يصل وزنها إلى 5 أطنان مترية.

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