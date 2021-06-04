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حمل باندا بحديقة يابانية يرفع قيمة أسهم مطاعم مجاورة

Female giant panda cub Xiang Xiang (L) sits next to her mother Shin Shin (R) at Ueno Zoo in Tokyo on November 12, 2018.
الباندا شين شين مع أحد أبنائها في حديقة طوكيو للحيوانات

حمل باندا بحديقة يابانية يرفع قيمة أسهم مطاعم مجاورة

ارتفعت قيمة أسهم سلسلة مطاعم "توتنكو" الصينية بنسبة تقرب من 29% بينما ارتفعت أسهم سلسلة مطاعم أخرى "سيوكن" بنسبة 8%

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طوكيو – فرانس برس

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أدى الحمل المحتمل لأنثى باندا عملاقة في حديقة حيوانات في طوكيو إلى قفزة وجيزة بنسبة 29% الجمعة في سعر أسهم مطاعم مجاورة، بعدما أثار النبأ حماس بعض المستثمرين.

وأعلنت حديقة أوينو للحيوانات، التي أعادت فتح أبوابها الجمعة بعد إغلاق استمر خمسة أشهر، بسبب فيروس كورونا، أن أنثى الباندا شين شين تظهر علامات حمل بعد التزاوج مع الذكر ري ري مطلع مارس.

الباندا ري ري
الباندا ري ري

وزفت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي هذا النبأ لوسائل الإعلام الجمعة، ما أعطى زخماً لأسهم مطاعم قريبة من حديقة الحيوانات ترقباً لازدياد عدد الزوار في حال ولادة صغير الباندا المنتظر.

وارتفعت قيمة أسهم سلسلة مطاعم "توتنكو" الصينية بنسبة تقرب من 29% قبل أن تستقر عند 1103 ين، أي أعلى بـ9.4% مقارنةً مع السعر عند الإغلاق الخميس.

الباندا شين شين
الباندا شين شين
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كما ارتفعت أسهم سلسلة مطاعم أخرى هي "سيوكن" بنسبة 8%.

ويشكل هذا الحمل نبأ ساراً للعاصمة اليابانية التي تستعد لاستضافة الألعاب الأولمبية هذا الصيف رغم معارضة أكثرية اليابانيين القلقين من التبعات المستمرة لفيروس كورونا.

وأشارت كويكي إلى أن التكهنات بحمل الباندا تخيب في بعض الأحيان، لكنها أبدت أملها في أن تُثبت صحة النبأ قريباً.

الباندا شين شين مع أحد أبنائها في حديقة طوكيو للحيوانات
الباندا شين شين مع أحد أبنائها في حديقة طوكيو للحيوانات
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