ضيف غريب أثناء مباراة.. ونهفة من الحكم

لم يجد حكم هذه المباراة الظاهرة في الفيديو المرفق حلاً إلا بتوقيفها بعدما هبط مظلي في منتصف الملعب أثناء اللعب.

وقعت الحادثة في إطار منافسات دوري الدرجة الرابعة البولندي، بين فريقي "أولمبيا إلبلونغ" و"بيزا بارتشيفو"، وأمر الحكم بتوقيف المباراة لفترة قصيرة، بسبب هبوط مظلي تائه بين اللاعبين.

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🛬 Awaryjne lądowanie w Elblągu, podczas spotkania rezerw @ZKSOlimpia z Pisą Primavera Barczewo. Takie rzeczy tylko na boiskach forBET IV Ligi! @iforbetpl #KursNaforBETIVLigę pic.twitter.com/ib0dZpbvRq — WMZPN (@wmzpn) June 8, 2021

بطاقة صفراء

وقد نشر الاتحاد المحلي لكرة القدم، مقطع فيديو عبر تويتر، أوضح أن المظلي فقد السيطرة على مظلته بعد تشابك حبالها وقطع أحدها، ليهبط في منتصف الملعب، وسط ذهول اللاعبين.

أما الحكم فما كان منه إلا أن أشهر البطاقة الصفراء في وجهه قبل أن يتحدث معه ويطلب منه حمل مظلته ومغادرة أرضية الملعب.

بعد ذلك استؤنفت المباراة عقب تدخل العاملين لمساعدة الضيف الغريب على جمع مظلته والخروج بها بعيداً.