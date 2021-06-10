.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فيديو صادم من لبنان.. يهدد بـ"الأفاعي" مقابل الوقود

الأفاعي في يد الرجل اللبناني وسط محطة الوقود

فيديو صادم من لبنان.. يهدد بـ"الأفاعي" مقابل الوقود

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في ظل أزمة الوقود الخانقة في لبنان والتزاحم على محطات تعبئة البنزين، أحضر أحد اللبنانيين إلى المحطة بعض الأفاعي لتخويف الناس والحصول على ما يشاء.

محتجون يهاجمون مبنى وزارة الاقتصاد ببيروت.. والأمن يتدخل العرب والعالم محتجون يهاجمون مبنى وزارة الاقتصاد ببيروت.. والأمن يتدخل

وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مواطناً لبنانياً وهو يلوح بثلاثة أفاعي في محاولة للحصول على الوقود، فيما حاول كل المحيطين به الهروب والابتعاد قدر المستطاع.

وأمس الأربعاء، سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً، إذ بلغ سعر صفيحة "بنزين 95" (20 لترا)، 41 ألفا و800 ليرة (28 دولارا وفق السعر الرسمي) بينما يبلغ سعر الديزل 30 ألف ليرة لبنانية (20 دولارا).

يذكر أن مصرف لبنان المركزي كان قد أكد في أغسطس/آب 2020، أنه لن يتمكن من دعم الوقود والقمح والدواء في ظل تناقص احتياطيات العملات الأجنبية، مشيرا إلى أنه أبلغ الحكومة بقيامه بإيقاف الدعم حينها لمنع نزول الاحتياطيات دون 17.5 مليار دولار.

انهيار اقتصادي

ويعاني لبنان منذ صيف 2019 من انهيار اقتصادي فقدت خلاله الليرة اللبنانية أكثر من 85% من قيمتها.

وانعكس انهيار الليرة على أسعار السلع التي ارتفعت بنسبة 144%، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.

كما زادت الأوضاع سوءا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وكارثة انفجار مرفأ بيروت التي وقعت يوم 4 أغسطس/آب الماضي.

وتشهد البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية تتهم النخبة السياسية الحاكمة بـ"الفساد"، وسط صراع سياسي على تشكيل الحكومة وتقاسم المناصب والأدوار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ضيف غريب أثناء مباراة.. ونهفة من الحكم ضيف غريب أثناء مباراة.. ونهفة من الحكم
فيديو جديد لصافع ماكرون.. قبل ساعات من الصدمة! فيديو جديد لصافع ماكرون.. قبل ساعات من الصدمة!
الأكثر قراءة
صورة الكندي الذي قتل عائلة مسلمة دهسا بالعجلات صورة الكندي الذي قتل عائلة مسلمة دهسا بالعجلات
من هو صافع ماكرون؟.. مفاجأة بشأن عقوبته والرئيس: غباء وعنف من هو صافع ماكرون؟.. مفاجأة بشأن عقوبته والرئيس: غباء وعنف
فتحوا بطنها 3 مرات ونسوا فتحوا بطنها 3 مرات ونسوا "شاشاً" بداخلها.. تفاصيل مأساة أشهر كومبارس بمصر
صور لإيفانكا التي عادت للظهور بعد طول غياب صور لإيفانكا التي عادت للظهور بعد طول غياب
بسبب عائلة الحاج متولي.. أسرة نور الشريف تقاضي محلات حلوى بسبب عائلة الحاج متولي.. أسرة نور الشريف تقاضي محلات حلوى
القبض على سائق الشاحنة المتهور على طريق الرياض القصيم القبض على سائق الشاحنة المتهور على طريق الرياض القصيم
قبل أن تذهب
بايدن يأمر بإلغاء الحظر على تيك توك ووي تشات الصينيين ومراجعة المخاوف الأمنية منهما
بايدن يأمر بإلغاء الحظر على تيك توك ووي تشات الصينيين ومراجعة المخاوف الأمنية منهما
اكتشف المزيد