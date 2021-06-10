فيديو صادم من لبنان.. يهدد بـ"الأفاعي" مقابل الوقود

في ظل أزمة الوقود الخانقة في لبنان والتزاحم على محطات تعبئة البنزين، أحضر أحد اللبنانيين إلى المحطة بعض الأفاعي لتخويف الناس والحصول على ما يشاء.

وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مواطناً لبنانياً وهو يلوح بثلاثة أفاعي في محاولة للحصول على الوقود، فيما حاول كل المحيطين به الهروب والابتعاد قدر المستطاع.

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وأمس الأربعاء، سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً، إذ بلغ سعر صفيحة "بنزين 95" (20 لترا)، 41 ألفا و800 ليرة (28 دولارا وفق السعر الرسمي) بينما يبلغ سعر الديزل 30 ألف ليرة لبنانية (20 دولارا).

يذكر أن مصرف لبنان المركزي كان قد أكد في أغسطس/آب 2020، أنه لن يتمكن من دعم الوقود والقمح والدواء في ظل تناقص احتياطيات العملات الأجنبية، مشيرا إلى أنه أبلغ الحكومة بقيامه بإيقاف الدعم حينها لمنع نزول الاحتياطيات دون 17.5 مليار دولار.

انهيار اقتصادي

ويعاني لبنان منذ صيف 2019 من انهيار اقتصادي فقدت خلاله الليرة اللبنانية أكثر من 85% من قيمتها.

وانعكس انهيار الليرة على أسعار السلع التي ارتفعت بنسبة 144%، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.

كما زادت الأوضاع سوءا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وكارثة انفجار مرفأ بيروت التي وقعت يوم 4 أغسطس/آب الماضي.

وتشهد البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية تتهم النخبة السياسية الحاكمة بـ"الفساد"، وسط صراع سياسي على تشكيل الحكومة وتقاسم المناصب والأدوار.