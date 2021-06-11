.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مأساة.. سقطت سيارتهما بترعة يوم الزفاف فمات العروسان!

iStock-غرق
تعبيرية عن الغرق - (iStock)

مأساة.. سقطت سيارتهما بترعة يوم الزفاف فمات العروسان!

جرى إخراج جثمان العروسة وشقيقتها وبعدها بساعتين عثر على جثة العريس

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

خلال الساعات الماضية، غدت نهاية عروسين يوم الزفاف حديث مواقع التواصل الاجتماعي، والأوساط الإعلامية، فقد أفادت تقارير إخبارية، الجمعة، بمصرع عروسين مصريين جراء غرق السيارة التي كانت تزفهما في مصرف مياه "ترعة"، في إحدى القرى بمحافظة الشرقية بدلتا مصر.

شاهد الطبيب المتحرش بمصرية يبكي بعد عودته إلى البرازيل مصر شاهد الطبيب المتحرش بمصرية يبكي بعد عودته إلى البرازيل

فقد أوضح مصدر أمني أنه جرى التحفظ على سائق السيارة التي كانت تقل عروسين، بعدما انقلبت بهما بمياه مصرف أمام قرية طحلة بردين، وأدت إلى مصرع العروسين وشقيقة العروس.

العرس تحول مأتماً

فيما كشف أحد أصدقاء العريس لموقع أنهم كانوا في زفة السيارات على الطريق للذهاب إلى مقر الفرح، ولم يتحكم سائق سيارة العريس في إطار السيارة فسقطوا جميعاً في مياه الترعة، مؤكداً أنه نزل مع كثير من الناس لإنقاذهم دون أن يتمكن أحد من ذلك.

وجرى إخراج جثمان العروسة وشقيقتها، وبعدها بساعتين تم العثور على جثة العريس.

إلى ذلك، تحول العرس الذي كان مقرراً في محافظة الشرقية إلى مأتم بعد مصرع العروسين وشقيقة العروسة، مساء الخميس، غرقاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
انتبهوا.. متحور دلتا أسرع من ألفا واللقاحات أقل فعالية! انتبهوا.. متحور دلتا أسرع من ألفا واللقاحات أقل فعالية!
ليس كورونا بل إجراءاته.. انتبهوا مناعة الأطفال بخطر! ليس كورونا بل إجراءاته.. انتبهوا مناعة الأطفال بخطر!
الأكثر قراءة
شاهد لحظة نقل أشهر كومبارس مصرية للعلاج بعد خطأ فادح! شاهد لحظة نقل أشهر كومبارس مصرية للعلاج بعد خطأ فادح!
من هو صافع ماكرون؟.. مفاجأة بشأن عقوبته والرئيس: غباء وعنف من هو صافع ماكرون؟.. مفاجأة بشأن عقوبته والرئيس: غباء وعنف
صورة حنان ترك بدون حجاب تثير ضجة..هل تعود بعد الاعتزال؟ صورة حنان ترك بدون حجاب تثير ضجة..هل تعود بعد الاعتزال؟
غضب في تونس.. فيديو للشرطة تسحل شاباً وتعريه غضب في تونس.. فيديو للشرطة تسحل شاباً وتعريه
البيض بباب الثلاجة وبلا علبة.. خطأ نرتكبه وخطره مفاجئ البيض بباب الثلاجة وبلا علبة.. خطأ نرتكبه وخطره مفاجئ
بن لادن كما لم تره من قبل.. صورة له يافعاً برحلة عائلية بن لادن كما لم تره من قبل.. صورة له يافعاً برحلة عائلية
قبل أن تذهب
رئيس الموساد السابق يكشف مفاجآت حول عمليات نفذت داخل إيران
رئيس الموساد السابق يكشف مفاجآت حول عمليات نفذت داخل إيران
اكتشف المزيد