مأساة.. سقطت سيارتهما بترعة يوم الزفاف فمات العروسان!

خلال الساعات الماضية، غدت نهاية عروسين يوم الزفاف حديث مواقع التواصل الاجتماعي، والأوساط الإعلامية، فقد أفادت تقارير إخبارية، الجمعة، بمصرع عروسين مصريين جراء غرق السيارة التي كانت تزفهما في مصرف مياه "ترعة"، في إحدى القرى بمحافظة الشرقية بدلتا مصر.

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فقد أوضح مصدر أمني أنه جرى التحفظ على سائق السيارة التي كانت تقل عروسين، بعدما انقلبت بهما بمياه مصرف أمام قرية طحلة بردين، وأدت إلى مصرع العروسين وشقيقة العروس.

العرس تحول مأتماً

فيما كشف أحد أصدقاء العريس لموقع أنهم كانوا في زفة السيارات على الطريق للذهاب إلى مقر الفرح، ولم يتحكم سائق سيارة العريس في إطار السيارة فسقطوا جميعاً في مياه الترعة، مؤكداً أنه نزل مع كثير من الناس لإنقاذهم دون أن يتمكن أحد من ذلك.

وجرى إخراج جثمان العروسة وشقيقتها، وبعدها بساعتين تم العثور على جثة العريس.

إلى ذلك، تحول العرس الذي كان مقرراً في محافظة الشرقية إلى مأتم بعد مصرع العروسين وشقيقة العروسة، مساء الخميس، غرقاً.