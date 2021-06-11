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"تاخذ فياغرا"..رد وزير عراقي على مواطن مقهور يشعل زوبعة

حسان ناظم

"تاخذ فياغرا"..رد وزير عراقي على مواطن مقهور يشعل زوبعة

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دبي- العربية.نت

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فيما يعاني ملايين العراقيين من سوء أحوالهم الاقتصادية والمعيشية، لم يجد أحد المواطنين سبيلا سوى الشكوى لوزير الثقافة والآثار العراقي، حسن ناظم، خلال زيارته لإحدى الفعاليات على ما يبدو في بغداد.

فقد ظهر الرجل في مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل، وهو يشكو حاله للوزير، قائلا: "أقسم بالله عندي تسع أولاد.. وصرلي 4 أيام"، ليقاطعه الأخير ممازحا" شنو تاخذ فياغرا".

إلا أن عبارة الوزير على الرغم من أنها أتت في إطار ممازحة المواطن المقهور، ولربما التخفيف عنه، لاقت ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.

إذ رأى كثيرون أن جواب ناظم حمل الكثير من الاستخفاف والسخرية من معاناة المواطنين، فضلا عن الخفة وعدم المسؤولية.

في حين خفف آخرون من أهمية الأمر، معتبرين أن جوابه أتى في سياق الدعابة لا أكثر.

يذكر أن العراق يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، أدت إلى خروج العديد من التظاهرات الحاشدة في أكتوبر 2019، ضد البطالة والفساد، قبل أن تتحول إلى مطالبات سياسية.

وكانت الأمم المتحدة أشارت قبل أشهر إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلاد، بين سبعة و14 في المئة، بعد قرار الحكومة العراقية خفض قيمة الدينار وما رافقه من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

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