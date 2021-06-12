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فيديو صادم.. طفلة مصرية تلتهم الزجاج أثناء المذاكرة

فيديو صادم.. طفلة مصرية تلتهم الزجاج أثناء المذاكرة

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القاهرة - أشرف عبد الحميد

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تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو صادماً، لطفلة تلتهم الزجاج خلال استذكار دروسها.

وكشف الفيديو قيام طفلة مصرية بالتهام قطع صغيرة من الزجاج أثناء مذاكرتها دون أن تصاب بخدوش أو جروح، ما أثار دهشة وذهول رواد التواصل الاجتماعي.

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كما تبين أن الطفلة وتدعى نادية منتصر، تبلغ من العمر 8 سنوات تقيم في مدينة أرمنت بمحافظة الأقصر جنوب البلاد، واعتادت منذ صغرها على تناول الزجاج فيما تبين أيضا أن أشقاءها يمارسون نفس الهواية ويتناولون الزجاج دون أذى.

وطالب المغردون بضرورة عرض الطفلة على متخصصين لفحصها والكشف عليها ومعرفة سر هوايتها الغريبة.

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