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فيديو مؤثر.. عاد لحضن والده بعد 58 عاماً من اختطافه

فيديو مؤثر.. عاد لحضن والده بعد 58 عاماً من اختطافه

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دبي - العربية.نت

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في مشهد مؤثر، التقى صيني في الستينيات من عمره بوالده لأول مرة في حياته، وذلك بعد 58 عاما من اختطافه.

وتم لم شمل الأب وابنه بعد غياب طويل، يوم الثلاثاء الماضي، في مدينة "تساوتشوانغ"، وفقاً لما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية.

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كما أضافت أن فو (60 عاما) كان لا يزال رضيعاً عندما تم اختطافه من والده في محطة سكة حديد في منطقة "شويتشينغ" الصينية عام 1963.

وقال الأب لوو (90 عاما) إنه كان قد ترك يد ابنه للحظات قبل أن يختفي في غضون دقائق.

وفي عام 2015، أجرت إدارة الأمن العام في مدينة "تساوتشوانغ" تحقيقًا خاصًا في واقعة اختطاف الابن، باستخدام أحدث تقنيات اختبار الحمض النووي المتاحة ووسعت نطاق البحث ليشمل مقاطعات صينية أخرى. إلا أن جهود البحث لم تأتِ بثمارها إلا أخيرا، إذ نجحت السلطات في التوصل إلى الابن، يوم 1 من الشهر الجاري وتم لم شمله بوالده الثلاثاء.

ويُعتقد أن مهربي بشر اختطفوا الرجل، وذهبوا به إلى شنغهاي حيث تم تبنيه من قِبل زوجين، وكان الأب وعائلته في رحلة بحث عن ابنهم لسنوات عدة، مستعينين بالصحف ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

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