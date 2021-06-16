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هوية المتهم مفاجئة.. مصرية تروي واقعة تحرش بمطار القاهرة

مطار القاهرة
أرشيفية من مطار القاهرة

هوية المتهم مفاجئة.. مصرية تروي واقعة تحرش بمطار القاهرة

السلطات شددت على حرصها على سلامة الركاب المترددين على المطار

متابع الغاء المتابعة

القاهرة -ريم الششتاوي 

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كالنار في الهشيم، انتشر مقطع فيديو صورته فتاة مصرية راوية حادثة تحرش تعرضت لها أثناء تواجدها في مطار القاهرة، وسط مطالبات بمعاقبة الفاعل.

فقد نشرت تلك الفتاة قبل ساعات، فيديو على صفحتها الخاصة في إنستغرام، شارحة ما تعرضت له من تحرش داخل المطار خلال انتظارها في طابور استلام الحقائب بعد عودتها من لبنان إلى مصر.

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وأوضحت أن صديقها لاحظ وجود رجل يصورها من الخلف دون علمها، فطلبت عندها مساعدة أمن المطار للقبض على المتحرش، ومع فحص هاتف الفاعل، اكتشف عناصر الأمن عددا من الصور لها ولغيرها، ما أدى إلى القاء القبض عليه والتحقيق معه.

من هو الفاعل؟

من جهتها، أعلنت الصفحة الرسمية لشركة ميناء القاهرة الجوي، أن الفيديو الذي تم انتشاره مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح، موضحة أنه تضمن شكوى راكبة قادمة على رحلة من بيروت، تعرضت للتصوير من أحد العاملين بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة.

عنصر من الأمن المصري
عنصر من الأمن المصري

كما أفادت الشركة بميناء القاهرة الجوي أنه تم إيقاف الفاعل، وتبين أنه عامل في المطار وأوقف اعتباراً من اليوم، كما تم سحب تصريحه الجمركي لحين الانتهاء من التحقيقات بواسطة الجهات المعنية.

إلى ذلك، أكدت إدارة المطار حرصها على سلامة الركاب، مشددة على أنها لا تتهاون في محاسبة أي متجاوز أو مقصر من جميع العاملين.

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