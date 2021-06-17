مصر.. القبض على الجزار المعتدي على مسنة على سلالم عمارة

أثار فيديو السيدة المسنة التي تعرضت للضرب المبرح على سلالم إحدى البنايات السكنية في منطقة النهضة التابعة لمحافظة القاهرة بمصر غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بالوصول لهذا الرجل ومعاقبته.

وفي هذا السياق، قامت الأجهزة الأمنية المصرية بالقبض على الرجل الذي عرف بأنه يعمل جزارا.

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وفي التفاصيل، تلقى قسم شرطة السلام بلاغاً من سيدة مسنة مقيمة في منطقة النهضة بحي السلام، تتهم فيه جزاراً بالاعتداء عليها لما بينهما من خلافات دائمة حول سداد إيجارات.

ويستأجر الجزار من المسنة محلاً، وقد صدر حكم قضائي لصالحها فيما يتعلق بسداد مستحقات، الأمر الذي أغضب الجزار ودفعه للتعدي المستمر عليها.

وأكد شهود العيان لوسائل إعلام محلية أن الجزار دائم الاعتداء على السيدة المسنة وأولادها، كما أنه يستخدم أسلوب "البلطجة" وإثارة الذعر لإرهاب السكان في العمارة.

وقامت الأجهزة الأمنية بالتأكد من صحة الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت بالقبض على المتهم وعرضه على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.