ساعة ذكية تفضح جريمة.. رجل قتل زوجته أمام رضيعهما
الزوج ادعى بادئ الأمر أن لصوصاً اقتحموا منزله وخنقوا زوجته.. إلا أن بيانات الساعة وكاميرات المراقبة أجبرته على الاعتراف بفعلته
قالت الشرطة اليونانية الخميس إن رجلاً ادعى من قبل أن لصوصاً اقتحموا منزله وخنقوا زوجته أمام رضيعهما البالغ من العمر 11 شهراً، اعترف بأنه القاتل بعدما يزيد قليلاً عن شهر من إبلاغه عن الهجوم الذي وقع في إحدى ضواحي أثينا.
وقال بيان من الشرطة "فك لغز جريمة قتل امرأة يونانية في العشرين من عمرها يوم 11 مايو 2021"، مضيفاً أن زوجها البالغ من العمر 33 عاماً اعترف بالذنب.
وكان الرجل الشاهد الوحيد في القضية، وقال للمحققين في بدء التحقيقات إن ثلاثة لصوص اقتحموا منزله وقيدوه وخنقوا زوجته.
لكن بعد ظهور أدلة جديدة من كاميرات المراقبة في المنزل وساعة يد ذكية كانت زوجته ترتديها تم احتجاز الرجل واستجوابه لفترة مطولة.
هذه الأدلة أجبرت الزوج على الاعتراف بقتل زوجته. وقال مصدر في الشرطة إن الرجل قال إن مشاجرة وقعت بينه وبين زوجته قبل الجريمة.