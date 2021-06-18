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ساعة ذكية تفضح جريمة.. رجل قتل زوجته أمام رضيعهما

الزوجان
الزوج القاتل والزوجة الضحية

ساعة ذكية تفضح جريمة.. رجل قتل زوجته أمام رضيعهما

الزوج ادعى بادئ الأمر أن لصوصاً اقتحموا منزله وخنقوا زوجته.. إلا أن بيانات الساعة وكاميرات المراقبة أجبرته على الاعتراف بفعلته

متابع الغاء المتابعة

أثينا – رويترز

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قالت الشرطة اليونانية الخميس إن رجلاً ادعى من قبل أن لصوصاً اقتحموا منزله وخنقوا زوجته أمام رضيعهما البالغ من العمر 11 شهراً، اعترف بأنه القاتل بعدما يزيد قليلاً عن شهر من إبلاغه عن الهجوم الذي وقع في إحدى ضواحي أثينا.

وقال بيان من الشرطة "فك لغز جريمة قتل امرأة يونانية في العشرين من عمرها يوم 11 مايو 2021"، مضيفاً أن زوجها البالغ من العمر 33 عاماً اعترف بالذنب.

الزوج يبكي أمام كاميرات التلفزيون
الزوج يبكي أمام كاميرات التلفزيون
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وكان الرجل الشاهد الوحيد في القضية، وقال للمحققين في بدء التحقيقات إن ثلاثة لصوص اقتحموا منزله وقيدوه وخنقوا زوجته.

لكن بعد ظهور أدلة جديدة من كاميرات المراقبة في المنزل وساعة يد ذكية كانت زوجته ترتديها تم احتجاز الرجل واستجوابه لفترة مطولة.

هذه الأدلة أجبرت الزوج على الاعتراف بقتل زوجته. وقال مصدر في الشرطة إن الرجل قال إن مشاجرة وقعت بينه وبين زوجته قبل الجريمة.

الزوج يعمل ابنه الرضيع
  • الزوج يعمل ابنه الرضيع
  • الزوجان
  • الزوجة المقتولة
  • الزوجة الضحية
  • الزوج
  • الزوج
  • الزوجان والشرطة في مكان الجريمة
7 صور
الزوج يعمل ابنه الرضيع
الزوج يعمل ابنه الرضيع
الزوجان
الزوجان
الزوجة المقتولة
الزوجة المقتولة
الزوجة الضحية
الزوجة الضحية
الزوج
الزوج
الزوج
الزوج
الزوجان والشرطة في مكان الجريمة
الزوجان والشرطة في مكان الجريمة
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