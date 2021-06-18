مشهد مرعب.. هكذا اهتز التلفريك بجزء من الثانية وارتد بعيداً

بعد نحو ثلاثة أسابيع على الحادثة، انتشر فيديو على مواقع التواصل يظهر للمرة الأولى كيف سقط تلفريك في شمال إيطاليا وأودى بحياة 14 بينهم أطفال.

وعرض موقع إخباري إيطالي، مقطعا مصورا لحادثة سقوط "التلفريك" التي وقعت في 24 مايو/أيار الماضي وأودت بحياة 14 شخصا.

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ويظهر مقطع الفيديو عربة "التلفريك" وهي تهتز بعنف، قبل أن تنقطع الكابلات التي تحملها عند وصولها إلى المحطة في نهاية رحلتها، لتنخفض بعد ذلك بسرعة خطيرة.

ويظهر الفيديو الركاب وهم ينظرون من النوافذ بينما يستعد موظف من أجل وصول التلفريك، قبل أن تهتز العربة في جزء من الثانية، وترتد بعيدا عن عمود المحطة.

وظهر "التلفريك" وهو ينحدر بسرعة 60 ميلاً في الساعة قبل أن يتحطم.

يذكر أن الحادث وقع في عربة "تلفريك" تربط قرية ستريسا على ضفاف بحيرة ماجوري وجبل مونتيرون بارتفاع 1500 متر تقريبا. وحدث الانهيار قبل 300 متر من قمة الجبل في آخر نقطة للمسار.

ولقي 14 شخصا، بينهم طفل واحد على الأقل، مصرعهم وأصيب طفل آخر بجروح خطيرة بعد سقوط التلفريك. والركاب كانوا ينتقلون من منتجعات مدينة ستريسا إلى منطقة جبل موتارون في منطقة بيمونتي.

وأظهرت صورة نشرتها حينها خدمة الطوارئ الإيطالية للحادث حطام عربة التلفريك بعد أن سقطت في منطقة غابات شديدة الانحدار.

ولقي معظم الضحايا حتفهم في موقع التحطم، وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن من بين الضحايا 5 إسرائيليين.