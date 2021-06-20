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دب أسود يخرّب سيارات بحثاً عن طعام.. كاميرات فضحته

دب أسود يخرّب سيارات بحثاً عن طعام.. كاميرات فضحته

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دبي - العربية.نت

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ساعدت كاميرات مراقبة الشرطة في التوصل إلى معرفة سر سلسلة من عمليات تخريب أبواب ونوافذ سيارات في بلدة ثورنتون بولاية نيوهامبشير.

فقد التقطت الكاميرات صورة الجاني، الذي تبين أنه دب أسود، وهو يفتح أبواب السيارات عنوة ليدخلها بحثاً عن طعام، وفق أسوشيتد برس. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للدب وهو يفتح باب إحدى السيارات.

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وتعتقد الشرطة أن الدب مسؤول عن حالات تخريب أبواب ونوافذ سيارات أخرى. وأصدرت تحذيراً للسكان بإزالة أي طعام موجود في سياراتهم خوفاً من أن يجذب الدب اللص المخرب.

إلا أنها طمأنت المواطنين إلى أن الجاني ليس مسلحاً، لذا فهو ليس خطيراً.

ويقول علم حيوان إن مجرد إصدار أصوات مرتفعة كفيل بتخويف الدب الذي يدخل مناطق الحضر، عادة تائها من الغابات، ما يدفعه للفرار.

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