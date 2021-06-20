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مشهد مضحك مبكٍ أمام محطات الوقود بلبنان.. طوابير وغناء

مشهد مضحك مبكٍ أمام محطات الوقود بلبنان.. طوابير وغناء

اللبنانيون ينتظرون لساعات ليحصلوا على كمية قليلة من البنزين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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وكأن لبنان ليس لديه ما يكفي من المشاكل. فقد ظهرت مؤخراً مشكلة جديدة في البلاد ألا وهي شح الوقود. وأصبحت مشاهد الطوابير الطويلة من السيارات أمام محطات الوقود ليست بغريبة، إذ بات اللبنانيون اليوم ينتظرون لساعات أمام محطات الوقود ليحصلوا على كمية قليلة من البنزين.

إلا أن اللبنانيين معروفون بحس فكاهتهم للتمويه عن أنفسهم، والتخفيف من معاناتهم.

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ففي مشهد مضحك مبكٍ، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر المواطنين يقفون في طوابير بانتظار تعبئة الوقود في سياراتهم، في حين يجلس شخص في المحطة يعزف الموسيقى مردداً أغنية ساخرة تصف الوضع المزري على وقع أزمة المحروقات الحادة.

يشار إلى أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية خانقة، حيث فقدت العملة اللبنانية 90% من قيمتها. ويعيش ما يربو على نصف السكان في فقر ويعانون من التضخم المرتفع وانقطاع التيار الكهربائي ونقص الغذاء وارتفاع أسعار الخبز وانقطاع عدد كبير من الأدوية.

كما تفاقمت الأزمة بفعل الجمود السياسي، إذ دب الخلاف بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون منذ أشهر حول تشكيل حكومة جديدة قادرة على تطبيق إصلاحات قد تطلق العنان لتدفق مساعدات خارجية تشتد الحاجة إليها.

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