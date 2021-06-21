جيجي حديد تعايد والدها.. "أحلى جدو"

بمناسبة عيد الأب، وجهت عارضة الأزياء العالمية، جيجي حديد، رسالة إلى والدها رجل الأعمال الأميركي من أصل فلسطيني محمد حديد.

ونشرت حديد على حسابها في إنستغرام الأحد صورة لابنتها مع محمد حديد، وعلقت عليها قائلة: "عيد أب سعيد يا أبي.. أحبك كثيراً وأحببت مشاهدتك تكون أحلى جدو لخاي".

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كما حصدت الصورة نحو 3 ملايين إعجاب.

إلى ذلك نشرت جيجي حديد صورة لوالد ابنتها زين مالك، الأحد، حيث علقت قائلة: "خاي محظوظة جداً لأن لديها بابا يحبها كثيراً ويفعل أي شيء لرؤية ابتسامتها. عيد أب أول سعيد. نحبك كثيراً".

وقد حصدت الصورة أكثر من 4 ملايين إعجاب.

يذكر أنه في سبتمبر 2020، أنجبت جيجي حديد طفلتها الأولى من صديقها المغني زين مالك.