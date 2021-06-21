"كلنا أم إيهاب" يدعم والدة الوزني.. وموكب أممي يتجاهلها

لليوم الثاني على التوالي منعت قوات الأمن العراقية في كربلاء، الاثنين، والدة الناشط المغدور إيهاب الوزني، من نصب خيمة اعتصام أمام مبنى المحكمة المحلية للمطالبة بمحاسبة قتلة نجلها الذي اغتيل على يد مجهولين بمسدس كاتم للصوت في مايو/أيار الماضي.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "كلنا أم إيهاب"، مطالبين بمحاسبة القاتل ومؤكدين دعمهم للأم المكلومة.

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كما ظهرت والدة إيهاب في فيديو متداول عبر "تويتر"، وهي تحاول إيقاف موكب بعثة الأمم المتحدة، عبر الطرق على نافذة إحدى السيارات، والحديث إلى أعضائه الذي صادف وجودهم هناك أثناء محاولة إقامة الاعتصام، غير أن الموكب الأممي تجاهل طلبها وواصل سيره.

وفي مقطع آخر تتحدث الأم الحزينة، وتقول "جبت خيمة معي، ولكن أتى رجل يرتدي أسود، ومنعني وضربني على يدي".

وكانت سميرة الوزني قد وجهت أمس، رسالة لمحاكمة من يقف وراء اغتياله، وقالت لـ"العربية": "ندعو للقصاص من قاتل ولدي".

كما تابعت "أريد أن أرى قاتل ولدي يحاكم أمام الرأي العام"، مضيفة "أريد من العشار أن يأخذوا بحق ولدي".

وطالبت بالكشف عن قتلة ابنها، فيما منعتها القوى الأمنية من نصب خيمة اعتصام أمام المحكمة. وقالت الوالدة للقوى الأمنية: "أبو الكاتم صاحبكم وتعرفون من يكون".

كما أضافت: "كيف مشت السيارة المظللة من أمامكم.. كيف لا تنظرون في السيارة التي فيها كاتم".

يذكر أن السلطات العراقية كانت اعتقلت القيادي في الحشد قاسم مصلح بتهمة التورط في اغتيال الوزني إلا أنها أفرجت عنه لاحقاً لعدم كفاية الأدلة الموجهة ضده في القضية، وفق مجلس القضاء الأعلى.

الميليشيات المسلحة

وعُرف إيهاب الوزني بخطابه الصارم ضد الميليشيا المسلحة، ووضوح انتقاده للنفوذ الإيراني في كربلاء خصوصاً، والعراق بصورة عامة.

يذكر أن عشرات الاغتيالات التي استهدفت ناشطين وصحافيين وحقوقيين في البلاد، منذ انطلاقة "ثورة تشرين" في العام 2019، كانت تنسب إلى فصائل مسلحة وميليشيات موالية لإيران.

فمنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية قبل نحو عامين، تعرّض أكثر من 70 ناشطاً للاغتيال أو لمحاولة اغتيال، فيما خطف عشرات آخرون.