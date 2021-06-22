شاهد.. طيار أميركي يتعرض لإعصار "التنين"

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لتعرض طيار أميركي يدعى ديفيد إيفانز لإعصار قوي وهو على متن طائرة خفيفة.

وبدلا من أنم يخرج منه قام بتصويره.

مادة اعلانية

وتم تصوير الظاهرة الطبيعية "إعصار التنين" في أوكلاهوما بالقرب من مدينتي مينكو وتتل.

وفقا لإيفانز، كان الطقس في البداية صافيا ولم تكن هناك أي علامة على حدوث إعصار، ولكن سرعان ما تشكل إعصار في الهواء.

وقال الطيار: "على مدار 30 عاما من العمل في مجال الطيران، رأيت هذا للمرة الأولى.. ربما كان إعصارا أرضيا يتكون ليس بسبب عاصفة رعدية، بل بسبب السحب الركامية".

وتظهر اللقطات الطائرة وهي تدور في تيار من الهواء حول الإعصار، بسرعة 600 متر في الدقيقة.

ما هو إعصار التنين ؟

إعصار التنين هو موجه شديدة من عدم الاستقرار الجوي ، يؤثر على البلاد برياح نشطه أو عواصف ترابية ، حيث تصل سرعتها 320 كليو متر بالساعة ، ويدور الاعصار حول الكرة الأرضية مع عقارب الساعة.

ويصحب إعصار "التنين" ، عواصف رعدية وامطار غزيرة لدرجة السيول ، رياح عاتيه ، سحب منخفضة ، هبات رياح قوية ليلاً .