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ماعز برأس قرد يثير الرعب في مصر.. ولجنة تبحث!

ماعز
فيديو وصور

ماعز برأس قرد يثير الرعب في مصر.. ولجنة تبحث!

مسؤولو الطب البيطري: الحالة نادرة وستحتاج لدراسات علمية

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القاهرة- أشرف عبد الحميد 

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شهدت محافظة أسيوط جنوب مصر ظاهرة غريبة ونادرة حيث ولد ماعز برأس قرد ما أثار الرعب بين الناس.

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فقد أوضح المواطن المصري حسين حسن سيد، منًقرية الهدايا بأسيوط، في حديث لـ"العربية.نت"، أنه يقوم بتربية الماعز في المنزل، وحين ولدت إحدى الإناث، تفاجأ بمولود غريب الشكل، حيث ظهر بجسد ماعز وراس قرد، فيما ولدت مولودا آخر كان طبيعيا واستمر المولود الغريب لمدة يومين ثم نفق.

وأضاف أنه كان يخشى من أن يتحول هذا الماعز الغريب لحيوان مفترس خاصة أن شكله أثار رعب الأسرة والجيران، مشيرا إلى أن هذا المخلوق كان يرضع بشكل طبيعي ولكنه نفق دون سبب.

الأسباب مجهولة

وذكر أن مسؤولي الطب البيطري بالمحافظة قاموا بمتابعة حالة الماعز الغريب لمعرفة سبب ولادتها بهذا الشكل وهل نتج عن تشوهات أم لا ؟مشيرا إلى أنهم أكدوا بأن الحالة نادرة وستحتاج لدراسات علمية.

2 صور

إلى ذلك، كشف أن لجنة علمية كذلك عاينت الماعز قبل نفوقها وتعهدت بدراسة الحادثة واعدة بإعداد تقرير مفصل عن أسبابها.

وغدت الواقعة حديث مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد انتشار صور الكائن الغريب في الأوساط المصرية.

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