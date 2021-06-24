.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مفاجأة على الهواء.. مذيع يقطع نشرة الأخبار لهذا السبب!

مفاجأة على الهواء.. مذيع يقطع نشرة الأخبار لهذا السبب!

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

على الهواء مباشرة، قاطع مذيع بالتلفزيون الزامبي النشرة الإخبارية التي كان يقدمها ليشتكي أنه هو وزملاءه لم يتلقوا رواتبهم.

وقال المذيع كابيندا كاليمينا خلال نشرة قناة KBN الإخبارية السبت الماضي، باللغة الإنجليزية، إن الموظفين لم يتلقوا رواتبهم، مضيفاً "يجب أن يُدفع لهم"، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لن تصدق.. 7 أطعمة شهيرة تخفي سكراً أكثر ما تتخيله بكثير صحة لن تصدق.. 7 أطعمة شهيرة تخفي سكراً أكثر ما تتخيله بكثير

وبدأ المذيع النشرة كالمعتاد، وكان يقدم تقريراً عن أهم الأخبار عندما توقف فجأة لتقديم شكواه. وقال مخاطبا الكاميرا: "بعيداً عن الأخبار، سيداتي وسادتي، نحن بشر... علينا أن نتقاضى رواتبنا".

في المقابل، قطعت المحطة الهواء على كاليمينا، وبثت نشرة أخرى من البداية.

وتمت إدانة المذيع من المحطة التي وصفت تصرفاته بأنها "بحث عن الشهرة". وقالت: "إن كاليمينا كان تحت تأثير الكحول".

بدوره، نفى كاليمينا ذلك، وتساءل "كيف يمكن أن أكون تحت تأثير الخمر وأنا قدمت ثلاثة برامج أخرى قبل نشرة الأخبار؟".

وشارك المذيع الزامبي فيديو الواقعة على صفحته بـ"فيسبوك"، وقال: "نعم فعلت ذلك على الهواء مباشرة، فقط لأن معظم الصحافيين يخشون التحدث علانية، ولا يعني ذلك أن الصحافيين يجب ألا يتحدثوا".

وأعلنت المحطة بدورها أنها -مثل أي مؤسسة أخرى- لديها إجراءات راسخة للغاية لرفع التظلمات لجميع الموظفين والتي يمكنهم من خلالها توجيه شكاواهم، مشيرة إلى فتح تحقيق في الواقعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فتاة التيك توك التي شغلت مصر.. محاميها يكشف تطورا مهما فتاة التيك توك التي شغلت مصر.. محاميها يكشف تطورا مهما
تويتر تطلق مفاجأة.. مشاركة التغريدات على إنستغرام ممكناً تويتر تطلق مفاجأة.. مشاركة التغريدات على إنستغرام ممكناً
الأكثر قراءة
السعودية.. الترخيص لأول بنكين رقميين في المملكة السعودية.. الترخيص لأول بنكين رقميين في المملكة
المحكمة تتهم شرطياً بقتل مهاجم اتحاد جدة السابق بالخطأ المحكمة تتهم شرطياً بقتل مهاجم اتحاد جدة السابق بالخطأ
تأهل فرنسا والبرتغال في ليلة رونالدو التاريخية تأهل فرنسا والبرتغال في ليلة رونالدو التاريخية
سلطنة عمان تعرض منح إقامة 10 سنوات للمستثمرين الأجانب سلطنة عمان تعرض منح إقامة 10 سنوات للمستثمرين الأجانب
المذيع الإخواني معتز مطر يعلن وقف بث برنامجه على مواقع التواصل بطلب من تركيا المذيع الإخواني معتز مطر يعلن وقف بث برنامجه على مواقع التواصل بطلب من تركيا
بدء تحقيق أميركي في صلة حالات نادرة لالتهاب القلب بلقاحي فايزر وموديرنا بدء تحقيق أميركي في صلة حالات نادرة لالتهاب القلب بلقاحي فايزر وموديرنا
قبل أن تذهب
المعارضة التونسية تضغط لإسقاط المشيشي.. والغنوشي يناور لتحجيم الرئاسة
المعارضة التونسية تضغط لإسقاط المشيشي.. والغنوشي يناور لتحجيم الرئاسة
اكتشف المزيد