الظاهرة مستمرة.. شاهد عربة كارو بمواجهة قطار بمصر

ما زالت الظواهر الغريبة التي تحدث على قضبان السكك الحديدية في مصر وتؤدي لحوادث متكررة ينجم عنها عشرات القتلى والمصابين مستمرة.

وصباح اليوم الاثنين، تمكن قائد قطار من منع كارثة حيث قام بإبطاء سرعته على شريط السكك الحديدية بمحافظة القليوبية لتفادي الاصطدام بعربة كارو كانت تسير أمامه بمنطقة مستودع البترول بالجبل الأصفر بالقليوبية شمال البلاد.

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وتداول رواد مواقع التواصل الفيديو الذي نشره سائق القطار حيث قام بإبطاء سرعته وإطلاق إنذارات التنبيه لإجبار قائد عربة الكارو من النزول من على شريط السكك الحديدية وتفادي كارثة.

ويأتي ذلك بعد 24 ساعة من واقعة أخرى شهدتها محافظة الفيوم، حيث أصيب شخص في حادث تصادم سيارة بقطار.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية أنه في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر أمس وأثناء مسير قطار اكسبريس الفيوم - القاهرة بين محطتي سيلا - الناصرية، عبرت سيارة شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور مما أدى إلى اصطدام القطار بالسيارة ونتج عن ذلك إصابة أحد الأشخاص حيث تم نقله بالإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام.

وناشدت الهيئة قائدي المركبات الالتزام بعبور السكة الحديد من الأماكن المخصصة لذلك وتوخي الحظر واتباع تعليمات الهيئة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مسير القطارات.

وكانت مصر قد شهدت عدة حوادث قطارات مأساوية خلال الآونة الأخيرة أسفرت عن مصرع العشرات وإصابة المئات من المواطنين.

وتعهد الفريق كامل الوزير وزير النقل المصري بمزيد من الإجراءات لتطوير منظومة السكك الحديدية، ومنع وقوع الحوادث المتكررة وإزالة التعديات على ممتلكات هيئة السكك الحديدية من أراضي منشآت، وإزالة الأسواق العشوائية في حرم وبجوار خطوط السكك الحديدية.

كما تعهد بالاستعانة بشركات أجنبية لإدارة مرفق السكك الحديدية في حالة استمرار التكاسل والتخاذل وتكرار حوادث القطارات.