شاهد مشجعة تتسبب بأسوا كارثة رياضية.. دراجات تتشابك بأجساد اللاعبين

أظهر مقطعا مصورا التقط خلال سباق فرنسا للدراجات الهوائية 2021، سقوط العشرات من الدراجين بسبب مشجعة متهورة.

وبدأت الحادثة عندما كانت المشجعة التي يعتقد بأنها ألمانية الجنسية، تبتسم وهي تحمل لافتة مكتوب عليها بمزيج من الفرنسية والألمانية رسالة تحية لأجدادها، عند انطلاق المرحلة الأولى من السباق المشهور عالمياً. وكانت المرأة، تنظر مباشرة إلى كاميرات الدراجات النارية التلفزيونية وظهرها مائل إلى الدراجين المسرعين، واصطدمت بالمتسابق الألماني توني مارتن، الذي سقط على الأرض معرقلاً بدوره عشرات من المتسابقين الذين سقطوا توالياً على الأرض، مثل قطع الدومينو، بعدما تشابكت الدراجات بأجساد اللاعبين. وأسفر الحادث عن إصابة نحو 20 متسابقاً بإصابات متفاوتة.

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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تطارد الشرطة الفرنسية المتفرجة التي هربت فور وقوع الحادث، وهي تواجه عقوبة قد تصل للسجن لمدة عام.

وأدى الحادث، الذي وقع السبت، إلى إصابة 21 متسابقاً في واحد من أسوأ حوادث الدراجات الهوائية في تاريخ سباق فرنسا للدراجات (طواف فرنسا)، كما أدى إلى توقف السباق لنحو 5 دقائق من أجل مساعدة الدراجين على النهوض وإكمال المرحلة.

وكان بينهم البطل أربع مرات البريطاني كريس فروم، الذي أصيب في جانبه الأيسر وصدره وبدأ يتألم هو يحاول العودة لدراجته مرة أخرى وقال: "في جزء من الثانية كان هناك 50 أو 60 منا جميعهم على الأرض".

واستطاعت المتفرجة أن تهرب قبل وصول الشرطة. وبدأ المدعون في بريتاني (شمال غربي فرنسا) تحقيقاً جنائياً في الحادث، بتهم "الانتهاك المتعمد لقواعد السلامة والتسبب في إصابات قد تمنع شخصاً من العمل لمدة تصل إلى 3 أشهر"، وهي جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى عام وغرامة نحو 13 ألف جنيه إسترليني (18 ألف دولار).

كما يعتزم المصابون جراء الحادث مقاضاتها.