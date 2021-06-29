فيديو لحشو الثوم بالأنف يجتاح "تيك توك".. وأطباء يحذرون

يحتوي تطبيق "تيك توك" الشهير، على الكثير من المقاطع والتجارب الغريبة وفي كثير من الأحيان المؤذية. ففي آخر هذه الصيحات، ظهرت فتاة تبلغ من العمر 29 عاماً وهي تحشو فصوص الثوم في أنفها، عبر فيديو انتشر بشكل واسع وحصد أكثر من 4 ملايين مشاهدة.

وقالت في المقطع المصور: "رأيت على TikTok، فيديو أنه إذا وضعت الثوم في أنفك فإنه يفتح جيوبك الأنفية".

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كما أوضحت أنها بعد تجربتها لهذا التحدي الذي استمر لمدة دقائق شعرت بالحرقان والسيلان من أنفها.

في المقابل، حذر الأطباء من فعل ذلك، مؤكدين أن الثوم قد يؤدي إلى التهاب الجلد.

التهاب وتهيج

وقال الطبيب نيل باتاتشاريا، طبيب الأذن والأنف والحنجرة: "إذا فعلت هذا بشكل كافٍ، سيبدأ الجسم بالتفاعل مع الزيوت والمواد الكيميائية الموجودة في الثوم ويسبب التهاب الجلد وتهيجه في الأنف، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

كما أشار إلى أن هناك حلا أفضل في حال كنت ترغب في استخدام الثوم للتخلص من الاحتقان، وذلك عبر سحقه في الماء المغلي واستنشاق البخار من مسافة آمنة. مضيفاً "أعتقد أن استخدام الثوم فقط في طعامنا هو الطريق الأمثل للاستفادة منه".