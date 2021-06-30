.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لن تصدق ما سترى.. غزال يشكر يابانية أطعمته على طريقتها

من الفيديو
فيديو وصور

لن تصدق ما سترى.. غزال يشكر يابانية أطعمته على طريقتها

الحيوان رد على الفتاة شاكراً ممتناً فاجتاحت ردة فعله مواقع التواصل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

على ما يبدو أن اليابان تلك الجزر التي وصلت لمرحلة متقدمة من التطور، لا تريد أن توقف مسيرتها عند البشر فحسب، بل انتقلت لتعلم الحيوانات بعضا من التقاليد.

فقد انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يظهر سيدة يابانية تطعم غزالاً، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أظهر الفيديو رد فعل الحيوان.

فالغزال ردّ على الفتاة ممتناً وشاكراً بأن أطرق رأسه مرتين على الأرض، ثم نظر إلى الفتاة مرة أخرى.

وتداول رواد التواصل أقاويل تفيد بأن اليابان قد علّمت الغزلان أن تحيي الأشخاص الذين يقدمون لها الطعام بكل أدب ولطف مثلما يفعل اليابانيون في حياتهم اليومية.

الحدير ذكره أنه وبعد انتهاء الحروب في اليابان عاشت تلك الجزر تطوراً كبيراً، خاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وطوّرت تلك البلاد العديد من المنشآت العسكرية والحربية فأصبحت مكاناً للصناعات ولكبرى شركات التكنولوجيا، ما ساهم في تطورها من الناحية الاقتصادية إلى حد كبير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مكونات لا تفسد في مطبخك.. لكن إياك والرطوبة! مكونات لا تفسد في مطبخك.. لكن إياك والرطوبة!
السعودية.. تفاصيل جريمة الداعشي قاتل رجل الأمن بـ14 رصاصة السعودية.. تفاصيل جريمة الداعشي قاتل رجل الأمن بـ14 رصاصة
الأكثر قراءة
فيديو مؤلم.. شابان سحلا سيدة مصرية لخلافات مع جارتها! فيديو مؤلم.. شابان سحلا سيدة مصرية لخلافات مع جارتها!
بشرى سارة.. هذه اللقاحات توفر مناعة ضد كورونا لسنوات بشرى سارة.. هذه اللقاحات توفر مناعة ضد كورونا لسنوات
"قفل الأسنان".. أغرب جهاز في العالم لإنقاص الوزن
بفيديو مع شيرين.. حسام حبيب يقاطع والده ويلوح بالقانون بفيديو مع شيرين.. حسام حبيب يقاطع والده ويلوح بالقانون
انتظرها المستخدمون سنوات.. ميزة مهمة جداً من واتساب انتظرها المستخدمون سنوات.. ميزة مهمة جداً من واتساب
قبض أكثر من مليون دولار وندم.. مهرّب كارلوس غصن يتحسّر قبض أكثر من مليون دولار وندم.. مهرّب كارلوس غصن يتحسّر
قبل أن تذهب
لماذا قطعت إيران خطوط الكهرباء عن العراق؟
لماذا قطعت إيران خطوط الكهرباء عن العراق؟
اكتشف المزيد