مشهد نادر.. حلقة نار تظهر من داخل مياه خليج المكسيك

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لبقعة دائرية من النار تطفو على سطح الماء في خليج المكسيك.

واندلع الحريق غرب شبه جزيرة يوكاتاكان المكسيكية، في وقت مبكر من يوم الجمعة.

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Having to put out a fire in the middle of the Gulf of Mexico feels just too difficult to believe and yet pic.twitter.com/8OFNNiKyrj — philip lewis (@Phil_Lewis_) July 2, 2021

وألقت شركة النفط الحكومية في المكسيك "بيميكس" اللوم على تسرب غاز من خط أنابيب مثبت تحت الماء، ما أدى لاشتعال الحريق.

وقالت الشركة إن إخماد الحريق بشكل كامل استغرق أكثر من خمس ساعات، واشتعل قرابة الساعة 5:15 صباحا وتم إخماده بحلول الساعة 10:30 صباحا.

وبحسب "رويترز"، ذكرت أربعة مصادر أن الحريق كان قد بدأ في خط أنابيب تحت الماء، متصل بمنصة في حقل "كوم مالوب زاب" للنفط.

ويقع حقل "كوم مالوب زاب" في أقصى جنوب خليج المكسيك.

وأكدت الشركة عدم وقوع أي إصابات بسبب الحريق، كما أن الإنتاج لم يتأثر بفعله.

وقامت بيميكس بإغلاق صمامات خط الأنابيب، إثر الحادث.

وأشار تقرير بشأن الحادث، إلى أن "الآلات التوربينية لمنشآت النفط الناشطة كانت متأثرة بعاصفة كهربائية وأمطار غزيرة".

وأوضح التقرير أن عمال الشركة استخدموا النيتروجين للسيطرة على الحريق.