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بالصور.. محمد صلاح مع ملكة جمال الهند في "الجيم"

محمد صلاح وملكة جمال الهند ديانا أوبال

بالصور.. محمد صلاح مع ملكة جمال الهند في "الجيم"

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دبي - العربية.نت

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نشرت النجمة الإنجليزية ديانا أوبال ذات الأصول الهندية والحاصلة على لقب ملكة جمال الهند فى إنجلترا عام 2012، صورا جمعتها مع النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول، في الصالة الرياضية.

وكتبت عبر حسابها على "إنستغرام": "في الجيم مع أفضل لاعب كرة قدم في العالم".

من جهة أخرى، رفض نادي ليفربول الإنجليزي فكرة مشاركة نجمه المصري محمد صلاح في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، التي تنطلق من العاصمة اليابانية في 22 الجاري وتستمر حتى 7 أغسطس المقبل.

وكشف شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن رفض ليفربول التخلي عن صلاح جاء لسببين، أولهما ظروف ضغط المباريات في الدوري الإنجليزي، والسبب الثاني هو أن صلاح سيترك الفريق خلال مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

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