شاهد تغريدة طبية عن الإسهال.. تثير عاصفة سخرية في أميركا

يبدو أن نية مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أميركا بتحذير الناس من خطورة السباحة في حال الإصابة بالإسهال، انقلبت ضدها، بعد أن أثارت جدلاً كبيراً بسبب الصور التي استخدمتها مع بيانها.

Don’t swim or let your kids swim if sick with diarrhea. One person with diarrhea can contaminate the entire pool. Learn more ways to keep you and those you care about healthy. #HealthySwimming https://t.co/3ogS3ZlQX6 pic.twitter.com/lbN6uvvufu — CDC (@CDCgov) July 1, 2021

مادة اعلانية

فقد نشرت الوكالة على حسابها في موقع تويتر تحذيراً ينبه إلى وجوب عدم السباحة في حال الإصابة بالاسهال، قائلة إن "شخصاً مصاباً بالإسهال يمكن أن يلوث حمام السباحة بأكمله"، وأرفقت تغريدتها بصورة متحركة لفتاة تتزحلق نحو بركة السباحة تاركة وراءها خطاً بني اللون.

كما أرفقت التغريدة بالإرشادات الضرورية الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات، إلا أن التعليقات انكبت من كل حدب وصوب على الرسم الملون، مثيرة عاصفة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أهم الإرشادات

إلا أن غرض الوكالة كان نشر تعليمات طبية تبه المصاب إلى ضرورة البقاء بعيداً عن الماء، على ألا يعود إليها إلا بعد أسبوعين من توقف الإسهال تماماً.

كما نصحت أيضاً بوجوب استخدام شرائط الاختبار للتأكد من احتواء الماء على الكلور الحر المناسب، وهي كمية الكلور المتاحة لقتل الجراثيم، أو مستوى البروم ودرجة الحموضة.

Diarrhea and swimming don’t mix! Follow CDC’s Steps for Healthy Swimming to help protect yourself and those you care about from illness at the pool. https://t.co/nA0chO6Q9E #HealthySwimming pic.twitter.com/bIraeTY2bd — CDC (@CDCgov) July 2, 2021

إلى ذلك، أشارت إلى أهمية الاستحمام قبل الدخول في الماء، لافتة إلى أن الشطف أثناء الاستحمام لمدة دقيقة واحدة فقط يزيل معظم الأوساخ أو أي شيء آخر على جسمك، فيما يستخدم الكلور أو البروملقتل الجراثيم المتبقية أو إبطال مفعولها.

ووجهت باصطحاب الأطفال في فترات الراحة إلى الحمام وفحص الحفاضات كل ساعة.