لحظة مروعة.. ارتطام رأس سائحة بزورق سريع في شرم الشيخ

في فيديو مروع، ارتطمت سائحة أوكرانية بزورق سريع قبالة سواحل مدينة شرم الشيخ المصرية، الأسبوع الماضي.

وظهر في المقطع الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل"، لحظة ارتطام رأس السائحة بالمركب، بعدما كانت تتحرك بسرعة كبيرة في حين حاول المركب الوصول لها.

مادة اعلانية

كما سمعت أصوات صراخ في القارب بعد الارتطام، لتظهر الكاميرا السائحة وكأنها جثة تطفو على سطح الماء، والدماء تحيط بها.

وقبيل الارتطام، بدت أحبال المظلة كما لو قد تشابكت مع الزورق عن طريق الخطأ، ما فاقم المشكلة.

هذا وكانت السائحة تمارس التزلج على الماء باستخدام المظلة التي يسحبها القارب، عندما قُطع حبل مظلتها، ما أفقدها التوازن وانتهى بارتطامها.

وتعرضت السائحة لارتجاج في الدماغ وإصابة في العمود الفقري جراء الحادث، بحسب التشخيص الطبي، وتطلب الأمر استخدام 15 غرزة لإغلاق الجرح الذي أصاب رأسها.