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لن تصدق السبب..مصري يلقي ابن صديقه حيا بترعة وتركه يموت

الطفل الضحية
الطفل الضحية

لن تصدق السبب..مصري يلقي ابن صديقه حيا بترعة وتركه يموت

خلافات كبيرة بين القاتل ووالد المجني عليه أمسكت السلطات طرف الخيط

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دبي - العربية.نت

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في جريمة مروعة، قتل رجل مصري ابن صديقه البالغ من العمر 4 سنوات، بعدما ألقاه في مياه النيل، ليغرق الطفل لافظاً نفاسه الأخيرة.

الحكاية وقعت في محافظة الجيزة المصرية، حيث استدرج صديق الأب الطفل ورماه في ترعة المحمودية، بسبب خلافات مع والده، في حادثة هزّت الأوساط المصرية، وشغلت الرأي العام بعد انكشاف تفاصيل الجريمة.

أما الصدمة فكانت أن القاتل قد ألقى الطفل حياً وتركه يصارع الموت، وذلك نكاية بوالده الذي كان يعايره بشكل مستمر بأنه لا ينجب.

واستطاعت السلطات أن تمسك طرف الخيط بعد فتح تحقيقات، كشفت وجود خلافات كبيرة بين القاتل ووالد المجني عليه، وكشفت تفاصيل الجريمة.

إلى ذلك، قبض على القاتل وتحوّل إلى النيابة ليلقى جزاءه العادل.

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