اعترفت بكل شيء.. "فتاة تيك توك" بقبضة السلطات المصرية

بعدما تقدّم المحامي المصري أشرف فرحات، ببلاغ للنائب العام المصري ضد فتاة جديدة تدعى موكا حجازي، اشتهرت بشكل واسع على تطبيق تيك توك، لنشرها فيديوهات مباشرة تظهر فيها شبه عارية، ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض عليها.

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وأفادت المعلومات بأن التحقيق قد عرض الاتهامات الموجهة لموكا فأقرت بقيام أحد الأشخاص بمساعدتها في تصوير تلك المقاطع وبثها بهدف تحقيق شهرة وتحقيق نسب مشاهدة، وبث إعلانات لبعض المحال تتحصل من خلالها على أرباح مالية، كما اعترفت أيضاً بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

إلى ذلك، أعلنت السلطات اتخاذ الإجراءات القانونية بحق حجازي، وجارٍ عرضها على النيابة العامة، التي توّلت التحقيقات.

"أخطر من غيرها"

يشار إلى أن فرحات كان أوضح في بلاغه أن حجازي ليست فقط على خطى الفتيات اللاتي سبقنها، مثل حنين حسام ومودة الأدهم وريناد عماد وهدير الهادي ومنار سامي وسما المصري، عبر تطبيقات مثل يوتيوب وتيك توك، بل هي أشد منهن، لأنها لم ترتدع مما حصل معهن، في إشارة منه إلى الأحكام القاضية التي صدرت بحق تلك الفتيات.

كما اعتبر أن تلك االفتاة "ضربت بالقيم والمبادئ عرض الحائط، مخالفة بذلك القوانين أيضا، حيث تقوم ببث فيديوهات مباشرة وتتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة، متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد، وتعد نشرا للفاحشة وتحريضا على الفسق والفجور، حيث تقوم خلالها باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها"، بحسب البيان.

فتاة "التيك توك" الجديدة

يشار إلى أن اسم موكا حجازي كان أصبح متداولاً بكثرة مؤخرا، بعد أن نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للفتاة منتقدين تصرفاتها الغريبة، التي تميل بشدة إلى الإباحية، كما انتقدوا طريقتها وأسلوبها.

فيما وصلت مشاهدات فيديوهاتها على "تيك توك" إلى ما يزيد عن مليون و400 ألف مشاهدة على الرغم من أن رواد مواقع التواصل وصفوا استعراضاتها بالاستفزازية وغير الأخلاقية، وفق تعبيرهم.