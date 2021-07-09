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بالفيديو.. سر قطة ضخمة أبهرت المشاة في طوكيو

قطة الإعلانات (رويترز)
قطة الإعلانات (رويترز)

بالفيديو.. سر قطة ضخمة أبهرت المشاة في طوكيو

تم بث فيديو للوحة الإعلانات على الهواء مباشرة من خلال يوتيوب

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دبي – العربية.نت

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انتشر مقطع فيديو لقطة، التقط من محطة شينجوكو في العاصمة طوكيو، كالنار في الهشيم، بين رواد مواقع التواصل في اليابان.

أما السبب فيعود إلى تقنية مبهرة، لشاشة فريدة تقوم بعروض ثلاثية الأبعاد.

فعلى عكس العديد من اللوحات الإعلانية الوامضة واللافتات في المنطقة، عرضت تلك اللوحة قطة عملاقة، تصدر بعض الأصوات وتتحرك ذهاباً وإياباً، ناظرة إلى المارة كما لو كانت ستقفز عليهم!

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في حين أوضح تاكايوكي أوكاوا ، المتحدث باسم المجموعة اليابانية يونيكا، إحدى الشركتين اللتين تديران عرض القطط هذا، أن "القطة ليس لها اسم رسمي".

وأشار أوكاوا إلى أن هناك العديد من الأسباب التي دفعتهم إلى عرض القطة، موضحاً أن أحد الأسباب الرئيسية هو ظهور فيروس كورونا، حيث أراد من خلال العرض "إحياء منطقة شينجوكو وجعلها أكثر إشراقاً".

لإسعاد المشاة

في موازاة ذلك، قال شيمودا، الذي يعمل في مجال التسويق، لصحيفة "نيويورك تايمز": "كان تأثيرها أقوى مما كنت أعتقد". وأضاف "إنها ليست أول لوحة إعلانية ثلاثية الأبعاد لإسعاد المشاة ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في شرق آسيا. فقد شهد العام الماضي في سيول موجة منها".

كما أظهرت صورة أخرى، في مدينة تشنغدو جنوب غرب الصين، سفينة فضاء تشبه "ستار تريك" بدت وكأنها تخرج من أحد المباني.

وتمّ بث فيديو للوحة الإعلانات على الهواء مباشرة لأولئك الذين لا يستطيعون زيارة منطقة شينجوكو.

وشاهد ما يقرب من 200 من مستخدمي "يوتيوب" القطة وهي تلوح بذيلها وتحدق في بعض عربات مترو الأنفاق الموجودة فوق الأرض.

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