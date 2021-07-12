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صور لباسم عوض الله والشريف حسن لحظة الحكم عليهما بقضية "الفتنة"

باسم عوض الله في المحكمة

صور لباسم عوض الله والشريف حسن لحظة الحكم عليهما بقضية "الفتنة"

محكمة أمن الدولة الأردنية أصدرت حكماً على باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد 15 عاماً بعد إدانتهما في قضية الفتنة بتهمة زعزعة واستقرار المجتمع في الأردن

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العربية.نت

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تداولت وسائل إعلام أردنية صوراً لرئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد خلال جلسة نطق الحكم في قضية "الفتنة".

ونشر موقع "خبرني" الأردني صوراً لباسم عوض الله والشريف حسين داخل أروقة المحكمة لسماع النطق في القضية .

الشريف حسن بن زيد في طريقه للمحكمة
الشريف حسن بن زيد في طريقه للمحكمة

وأفاد مراسل "العربية"، الاثنين، أن محكمة أمن الدولة الأردنية أصدرت حكماً على باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد 15 عاماً بعد إدانتهما في قضية الفتنة بتهمة زعزعة واستقرار المجتمع في الأردن، فيما تم الحكم على الشريف حسن بن زيد بالسجن لمدة سنة وغرامة 1000 دينار على تهمة تعاطي المخدارت.

3 صور

وبحسب مراسل "العربية"، فإن الدفاع في "قضية الفتنة" بالأردن سيلجأ لمحكمة التمييز بعد إدانة المتهمين.

جلسة علنية

وانطلقت صباح، اليوم الاثنين، جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياً في الأردن بـ"قضية الفتنة" واستهداف أمن الأردن، فيما أفاد مراسل "العربية" بأن جلسة النطق بالحكم في القضية ستكون علنية.

وقالت محكمة أمن الدولة الأردنية إن المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكاراً مناوئة للدولة والملك. وأضافت أن المتهم الأول باسم عوض الله قام بالتحريض على الملك، كما أن المتهمين (باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد) حاولا تنفيذ أفكارهما المناهضة للدولة بإحداث الفوضى والتحريض على الملك.

باسم عوض الله في طريقه للمحكمة
باسم عوض الله في طريقه للمحكمة

وأضاف رئيس المحكمة، في بث تلفزيوني مباشر: متهما قضية "الفتنة" استغلا الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي مرت بها المملكة والمنطقة المحيطة لإحداث الفوضى بالبلاد.

وأوضح رئيس المحكمة قائلا: "المتهمان وصلا إلى تلاقي إرادتهما في مشروع إجرامي منظم موحد الأهداف يهدف إلى ترجمة أفكارهما المناهضة والتحريضية إلى واقع وإحداث الفرقة داخل المجتمع الأردني وبث خطاب الكراهية تجاه نظام الحكم".

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