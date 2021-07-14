.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

قصته هزت مصر.. هاني رمزي يبحث عن صاحب واقعة القطار

هاني رمزي

قصته هزت مصر.. هاني رمزي يبحث عن صاحب واقعة القطار

متابع الغاء المتابعة

القاهرة- ريم الششتاوي  

نشر في: آخر تحديث:

يبحث الفنان المصري، هاني رمزي، عن صاحب واقعة قطار منوف- طنطا، الذي ضربه موظف التذاكر أمام ابنته.

بعد ضرب راكب أمام ابنته.. سكك حديد مصر توقف موظفاً مصر بعد ضرب راكب أمام ابنته.. سكك حديد مصر توقف موظفاً

حيث نشر الفنان على صفحته في تويتر، تغريدة يسأل فيها جمهوره عن الرجل وابنته لدعوته هو وأسرته لحضور مسرحية "أبو العربي" التي تعرض حالياً من بطولة رمزي خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال "عاوز أوصل للراجل اللي انضرب من الكمسري أمام بنته الطفلة، لكي أدعوه هو وبنته وأسرته لحضور مسرحية أبو العربي في العيد".

وبعد انتشار فيديو واقعة تعدي الكمسري بالضرب على أحد الركاب أمام ابنته في قطار منوف- طنطا، بسبب عدم قدرة الراكب على دفع الأجرة، ما أثار غضب الركاب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لموقف الكمسري، وتعديه على الراكب بالضرب وإهانته أمام ابنته.

من جهتها، أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه تم إيقاف كمسري القطار عن العمل وتم تحويله للتحقيق الفوري، وأن المخطئ سينال عقوبة مغلظة، وأكدت الهيئة أنه لا تهاون في حق أي راكب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فقد اثنين من ذويه بحريق ذي قار.. دموع شرطي تهز العراق فقد اثنين من ذويه بحريق ذي قار.. دموع شرطي تهز العراق
دراسة مفاجئة.. طبقة صوتك تحدد نجاح علاقاتك الاجتماعية! دراسة مفاجئة.. طبقة صوتك تحدد نجاح علاقاتك الاجتماعية!
الأكثر قراءة
جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن! جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن!
هربت مع عشيقها.. توقيف مصرية ادعت خطفها وطلبت فدية هربت مع عشيقها.. توقيف مصرية ادعت خطفها وطلبت فدية
لغز لغز "انتحار" غامض لعارضة أزياء شهيرة أصلها من لبنان
سرطان وقلب وكورونا وأشياء أخرى..إياك ونقص هذا الفيتامين سرطان وقلب وكورونا وأشياء أخرى..إياك ونقص هذا الفيتامين
"ذبحت ابني ودفنته وأفطرت معي".. جريمة بشعة في مصر
بيريز يهاجم أسطورة ريال مدريد ويصفه بـ بيريز يهاجم أسطورة ريال مدريد ويصفه بـ"الكلب"
قبل أن تذهب
خلافات داخل المعارضة التركية حول مرشحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة
خلافات داخل المعارضة التركية حول مرشحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة
اكتشف المزيد