ثوب التخرج أتعبها.. فيديو لميركل مرتبكة بعد شهادة فخرية

بعدما حصلت على درجة فخرية من جامعة جونز هوبكنز، وبينما استدعيت للتكريم، تصارعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رداء التخرج.

وظهرت بمقطع فيديو طريف انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تحاول ارتداء الثوب لكن دون جدوى.

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German Chancellor Angela Merkel wrestles with a graduation robe as she is awarded an honorary degree by Johns Hopkins University pic.twitter.com/HE5LykkkNJ — Reuters (@Reuters) July 16, 2021

وبينما انهمكت ميركل بمحاولة الوصول إلى حل مع الثوب العنيد، تدخل أحدهم وحاول المساعدة معطياً المستشارة بداية الطريقة، ثم تركها وانصرف.

بعدها، عادت ميركل وتعاركت مع الثوب مجدداً دون فائدة، إلى أن نفذ صبرها فارتدته كيفما كان، واتجهت نحو مكانها، فبدا الثوب مقلوباً بعض الشيء.

إلى ذلك، وما إن جلست مرتاحة، حتى عادت وحاول تعديل الثوب قليلاً، بينما رسمت على وجهها ملامح الغضب.

يشار إلى أن الفيديو كان انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما عبر كثيرون عن طرافة المقطع وعفوية المستشارة الألمانية.