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ثوب التخرج أتعبها.. فيديو لميركل مرتبكة بعد شهادة فخرية

من الفيديو

ثوب التخرج أتعبها.. فيديو لميركل مرتبكة بعد شهادة فخرية

المقطع انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي

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دبي - العربية.نت

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بعدما حصلت على درجة فخرية من جامعة جونز هوبكنز، وبينما استدعيت للتكريم، تصارعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رداء التخرج.

وظهرت بمقطع فيديو طريف انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تحاول ارتداء الثوب لكن دون جدوى.

وبينما انهمكت ميركل بمحاولة الوصول إلى حل مع الثوب العنيد، تدخل أحدهم وحاول المساعدة معطياً المستشارة بداية الطريقة، ثم تركها وانصرف.

بعدها، عادت ميركل وتعاركت مع الثوب مجدداً دون فائدة، إلى أن نفذ صبرها فارتدته كيفما كان، واتجهت نحو مكانها، فبدا الثوب مقلوباً بعض الشيء.

إلى ذلك، وما إن جلست مرتاحة، حتى عادت وحاول تعديل الثوب قليلاً، بينما رسمت على وجهها ملامح الغضب.

يشار إلى أن الفيديو كان انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما عبر كثيرون عن طرافة المقطع وعفوية المستشارة الألمانية.

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