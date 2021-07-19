فيديو.. إنقاذ عجوز بأعجوبة من تحت عجلات قطار في الهند

وثّق مقطع فيديو نجاة مسن هندي من الموت المحقق بأعجوبة، بعدما علق أسفل قطار في مدينة مومباي، أثناء محاولته عبور سكة الحديد.

وقبل أن يدهس بثوان، تدخل سائق القطار في الوقت المناسب وأوقفه باستخدام مكابح الطوارئ، وبعد ذلك تدخل المسافرون وعمال القطار وأخرجوه من تحت القطار، وفق ما نقلت وسائل إعلام هندية أمس الأحد.

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من جانبها أوضحت هيئة سكك الحديد الهندية أن العجوز (70 عاماً) خلال عبوره القضبان سقط وعلق تحت القطار، قبل أن يلحظه عدد من العمال الذين صرخوا بسرعة لإيقاف القطار.

إلى ذلك، أعلنت الهيئة عن مكافأة بقيمة 2000 روبية لعمال القطار على تدخلهم في الوقت المناسب لإنقاذ حياة الرجل المسن.