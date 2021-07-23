مشاهد صادمة.. إنقاذ رضّع وأطفال من فيضانات قاتلة بالصين

مع استمرار الفيضانات في عدد من مناطق الصين، انتشرت مقاطع فيديو صادمة أثناء إنقاذ سكان مقاطعة خنان بعد أن غمرت المياه منازلهم، ومن ضمنها مقاطع لإنقاذ أطفال من مختلف الأعمار وحتى رضّع .

فقد أظهر أحد المقاطع رجل إطفاء وهو يحمل طفلاً رضيعاً إلى أحد القوارب، الذي امتلأ بالناجين رجالاً ونساء في المقاطعة.

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VIDEO: Vulnerable residents rescued following deadly China flooding.



With many streets still flooded, firefighters are rescuing stranded people, including a baby and a pregnant woman, following devastating torrential rains in China that left at least 33 dead pic.twitter.com/IDuk1KI63D — AFP News Agency (@AFP) July 23, 2021

وتم إجلاء سكان عدة قرى تضررت من الفيضانات في المقاطعة ببناء جسر طوارئ على متن قوارب خلال الليل لإنقاذ أكبر عدد من الأشخاص.

وكانت الفيضات قد قتلت 33 شخصاً على الأقل في مدينة تشنغتشو عاصمة المقاطعة، وسط الصين والتي دمرتها عاصفة، أمس الخميس.

كما، تحولت الشوارع إلى أنهار وتقطعت السبل بالناس في الشقق والمكاتب والفنادق والمنازل الريفية في عشرات المدن والبلدات.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن ثمانية أشخاص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين في الفيضانات.

يشار إلى أن شينشيانغ شهدت أعنف هطول للأمطار في التاريخ المسجل، بأكثر من 25 سم (9.8 بوصات) في 19 ساعة بين ليلة الأربعاء وبعد ظهر الخميس، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية بالمدينة. وحثت الحكومة المحلية الناس على عدم مغادرة منازلهم ما لم يكن ذلك ضروريًا.

كذلك، لجأ السكان إلى وسائل التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة، حيث فاضت البحيرات والأنهار وانقطعت المياه والكهرباء.

وشهدت مدينة تشنغتشو، التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، ظروفًا أكثر جفافاً يوم الخميس، رغم بقاء أجزاء كبيرة من المدينة تحت الماء.

وإلى جانب الفيضانات التي ملأت محطات مترو الأنفاق، وأدت لتعطل حركة القطارات، أدت الأمطار أيضا إلى انهيار طرق وتعطل النقل الجوي.

كما انقطعت إمدادات المياه والكهرباء والغاز وتم إنشاء أكثر من 40 موقعا مؤقتا في المدينة لتوفير المياه النظيفة.