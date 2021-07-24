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شاهد.. سائقون يتهافتون على كبسولات قهوة في الشارع

كبسولات قهوة (تعبيرية)
كبسولات قهوة (تعبيرية)

شاهد.. سائقون يتهافتون على كبسولات قهوة في الشارع

بعض السائقين حملوا علباً عدّة من هذه المنتجات بعد سقوطها في الطريق

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العربية.نت - وكالات

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في مشهد لافت تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لسائقين تهافتوا على حمولة من كبسولات القهوة سقطت من شاحنة تعرّضت لحادث مروري على طريق في فرنسا.

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وأظهرت المقاطع حمل بعض السائقين علباً عدّة من هذه المنتجات، بعد سقوطها في الطريق ما أدى إلى حدوث اضطراب في حركة السير.

من جهته، قال الضابط في الشرطة المرورية في مدينة ريكسايم إيريك شوفالييه، إن "شاحنة تفادت الاصطدام باثنتين أخريين أمامها لم تلاحظ وجودهما من قبل. لكنّ جانبها الأيمن تهشّم فسقطت منها كبسولات نسبريسو على امتداد 400 إلى 500 متر".

وأردف أن الناس أخذوا يجمعون الكبسولات، مشيراً إلى أن الأمر لم يدم طويلا لأن الدرك وصل إلى الموقع".

وتابع "نظرا للكلفة الباهظة لهذه الماركة، فهم قرّروا ألا يحرموا أنفسهم منها".

كما كشف تسجيل مصوّر نُشر على حساب "أنفو ترافيك ألزاس" في "تويتر" السائقين وقد توقّفوا على قارعة الطريق لجمع الكبسولات وقد عاد البعض منعهم متأبطا أكثر من علبة.

وبالرغم من تهوّر السائقين، لم تسجل أي إصابة ولم توقف الشرطة أحدا.

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