شاهد.. سائقون يتهافتون على كبسولات قهوة في الشارع

في مشهد لافت تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لسائقين تهافتوا على حمولة من كبسولات القهوة سقطت من شاحنة تعرّضت لحادث مروري على طريق في فرنسا.

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وأظهرت المقاطع حمل بعض السائقين علباً عدّة من هذه المنتجات، بعد سقوطها في الطريق ما أدى إلى حدوث اضطراب في حركة السير.

من جهته، قال الضابط في الشرطة المرورية في مدينة ريكسايم إيريك شوفالييه، إن "شاحنة تفادت الاصطدام باثنتين أخريين أمامها لم تلاحظ وجودهما من قبل. لكنّ جانبها الأيمن تهشّم فسقطت منها كبسولات نسبريسو على امتداد 400 إلى 500 متر".

Accident entre 3 camions sur l'#A35 dans le sens Bâle > Mulhouse au niveau de la sortie #Sierentz. Des milliers de dossttes de café sur la chaussée pic.twitter.com/6wAgbAuFMZ — Info Trafic Alsace (@ITA6768) July 22, 2021

وأردف أن الناس أخذوا يجمعون الكبسولات، مشيراً إلى أن الأمر لم يدم طويلا لأن الدرك وصل إلى الموقع".

وتابع "نظرا للكلفة الباهظة لهذه الماركة، فهم قرّروا ألا يحرموا أنفسهم منها".

كما كشف تسجيل مصوّر نُشر على حساب "أنفو ترافيك ألزاس" في "تويتر" السائقين وقد توقّفوا على قارعة الطريق لجمع الكبسولات وقد عاد البعض منعهم متأبطا أكثر من علبة.

وبالرغم من تهوّر السائقين، لم تسجل أي إصابة ولم توقف الشرطة أحدا.