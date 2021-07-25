ضحك خلال تفقده آثار الفيضان.. خليفة ميركل يفقد شعبيته

اعتذر آرمين لاشيت، المرشح المحتمل لخلافة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الأحد عن الضحك أثناء زيارة لبلدة اجتاحتها الفيضانات الأسبوع الماضي، وهي زلة أضرت بشعبيته قبل شهرين من الانتخابات الاتحادية.

وتتقدم كتلة لاشيت المحافظة بحوالي 10 نقاط على حزب الخضر في معظم استطلاعات الرأي، لكنه يدفع الآن ثمناً للقطات ظهر فيها وهو يضحك على مزحة أثناء زيارته لبلدة إرفتشتات في مطلع الأسبوع الماضي بينما كان رئيس البلاد يلقي خطاباً حزيناً إثر وفاة العشرات في الفيضانات.

مادة اعلانية

وقال لاشيت لتلفزيون اليوم "زد. دي. إف" عن هذه الحادثة: "كان أمراً غبياً، ولم يكن ينبغي أن يحدث، وأنا آسف لذلك".

وتسببت الواقعة في جدل ظهر على موقع "تويتر" مصحوباً بوسم "لاشيتلاخت" أي "لاشيت يضحك".

وأظهر استطلاع للرأي أجراه "معهد إنسا" اليوم الأحد، أن 57% من الألمان ينظرون إلى تصرفات لاشيت، أثناء كارثة الفيضانات التي أودت بحياة 180 شخصاً على الأقل، بأنها سلبية.

كما أظهر الاستطلاع أنه في تصويت مباشر على منصب المستشار، سيحصل لاشيت على 15% فقط من الأصوات، بانخفاض خمس نقاط عن الأسبوع الماضي، مقارنة بنسبة 21% لمنافسه الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتس.

وفي مقابلته مع تلفزيون "زد .دي. إف"، قال لاشيت، إنه مصمم على تحويل حملته للانتخابات التي ستجري في 26 سبتمبر المقبل إلى قضايا مثل الاقتصاد وتغير المناخ.