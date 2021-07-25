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ضحك خلال تفقده آثار الفيضان.. خليفة ميركل يفقد شعبيته

FILE PHOTO: CDU leader and North Rhine-Westphalia's State Premier Armin Laschet laughs as the German president (unseen) delivers a speech during their visit to flood-hit Erftstadt, Germany July 17, 2021. Picture taken July 17, 2021 Marius Becker/Pool/File Photo
آرمين لاشيت يضحك خلال تفقده آثار الفيضانات

ضحك خلال تفقده آثار الفيضان.. خليفة ميركل يفقد شعبيته

آرمين لاشيت اعتذر عن الضحك على مزحة أثناء زيارته لبلدة إرفتشتات التي اجتاحتها الفيضانات الأسبوع الماضي

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برلين - رويترز

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اعتذر آرمين لاشيت، المرشح المحتمل لخلافة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الأحد عن الضحك أثناء زيارة لبلدة اجتاحتها الفيضانات الأسبوع الماضي، وهي زلة أضرت بشعبيته قبل شهرين من الانتخابات الاتحادية.

ميركل ولاشيت خلال تفقدهما بلدة تضررت بالفيضانات
ميركل ولاشيت خلال تفقدهما بلدة تضررت بالفيضانات

وتتقدم كتلة لاشيت المحافظة بحوالي 10 نقاط على حزب الخضر في معظم استطلاعات الرأي، لكنه يدفع الآن ثمناً للقطات ظهر فيها وهو يضحك على مزحة أثناء زيارته لبلدة إرفتشتات في مطلع الأسبوع الماضي بينما كان رئيس البلاد يلقي خطاباً حزيناً إثر وفاة العشرات في الفيضانات.

وقال لاشيت لتلفزيون اليوم "زد. دي. إف" عن هذه الحادثة: "كان أمراً غبياً، ولم يكن ينبغي أن يحدث، وأنا آسف لذلك".

وتسببت الواقعة في جدل ظهر على موقع "تويتر" مصحوباً بوسم "لاشيتلاخت" أي "لاشيت يضحك".

آرمين لاشيت يبتسم خلال تفقده آثار الفيضانات
آرمين لاشيت يبتسم خلال تفقده آثار الفيضانات
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وأظهر استطلاع للرأي أجراه "معهد إنسا" اليوم الأحد، أن 57% من الألمان ينظرون إلى تصرفات لاشيت، أثناء كارثة الفيضانات التي أودت بحياة 180 شخصاً على الأقل، بأنها سلبية.

كما أظهر الاستطلاع أنه في تصويت مباشر على منصب المستشار، سيحصل لاشيت على 15% فقط من الأصوات، بانخفاض خمس نقاط عن الأسبوع الماضي، مقارنة بنسبة 21% لمنافسه الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتس.

وفي مقابلته مع تلفزيون "زد .دي. إف"، قال لاشيت، إنه مصمم على تحويل حملته للانتخابات التي ستجري في 26 سبتمبر المقبل إلى قضايا مثل الاقتصاد وتغير المناخ.

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