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شاهد.. مذيع مصري يتعرض لحادث سير على الهواء مباشرة

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من البث المباشر

شاهد.. مذيع مصري يتعرض لحادث سير على الهواء مباشرة

دراجة نارية مسرعة اصطدمت بالمراسل أثناء البث المباشر

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العربية.نت

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تعرض عصام الشندويلي، مراسل فضائية "صدى البلد" المصرية، أثناء تقديمه النشرة المرورية ببرنامج "صباح البلد"، صباح يوم الاثنين، لحادث تصادم على الهواء مباشرة.

وأثناء إذاعة تقرير للمراسل عن الحالة المرورية بشارع السودان بمحافظة الجيزة في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة ومتجه إلى شارع جامعة الدول العربية، وسط القاهرة، صدمت دراجة نارية مسرعة المراسل أثناء البث المباشر، ما أدى إلى تطاير الميكروفون في الهواء.

وأدى التصادم إلى إصابة المراسل في الكتف والقدم، وانقلاب قائد الدراجة النارية، قبل أن ينقطع البث المباشر عنه بسبب الحادث.

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