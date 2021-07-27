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قصي خولي يثير الجدل بتغير ملامحه.. هل خضع لعملية تجميل؟

قصي خولي

قصي خولي يثير الجدل بتغير ملامحه.. هل خضع لعملية تجميل؟

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دبي - العربية.نت

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أثار الفنان السوري قصي خولي، حالة من الجدل بعد نشره صورة ومقاطع فيديو تظهر تغيرا واضحا في ملامح وجهه.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من فيديوهات نشرها النجم الشاب عبر حسابه في "سناب شات" أمس الاثنين، حيث ظهر بشكل مختلف وكأنه خضع لعملية تعريض الحنك التجميلية المعروفة بـ(عملية التكساس) بحسب رأي كثير من المتابعين.

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كما أثار قصي خولي قلق جمهوره على حالته الصحية بعدما كشف عدم قدرته على ممارسة الرياضة، بسبب إصابته بآلام شديدة في كتفيه والرقبة، معلناً إصابته بـ"ديسك" في رقبته، مشيراً إلى أنه يحاول قدر الإمكان الابتعاد عن فكرة العملية.

وأشار إلى أن "شواربه" هي من لوازم شخصيته الجديدة في مسلسل "توتر عالي".

وكان الممثل السوري نشر نفس الصورة المثيرة للجدل على صفحته بتويتر، مشوقا متابعيه لأجدد أعماله الفنية.

وعلق خولي على الصورة قائلا: "مسلسل توتر عالي قريباً، الله ولي التوفيق".

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