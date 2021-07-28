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شاهد.. حافلة تطارد الشباب بشوارع النمسا لتلقي لقاح كورونا

حافلة التطعيم (يورونيوز)
حافلة التطعيم (يورونيوز)

شاهد.. حافلة تطارد الشباب بشوارع النمسا لتلقي لقاح كورونا

الحافلة نفّذت 400 عملية تلقيح في سالزبورغ حتى الآن

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

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تحت هذا الشعار، "إن لم يكن بإمكانك المجيء إلى مركز التطعيم، فإن اللقاح سيأتيك أينما كنت"، انطلقت حافلة التطعيم في شوارع مدينة سالزبورغ النمساوية، لتشجيع المواطنين، وخاصّة الشباب منهم، من أجل تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

فقد سيّرت السلطات في سالزبورغ التي تشهد حملة التلقيح فيها إقبالاً شبابياً منخفضاً نسبياً، حافلة للتطعيم بإجراءات ميسّرة، حيث لا يحتاج المرء سوى إلى بطاقة الهوية الشخصية، وفق ما ذكرت شبكة "Euro News".

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كذلك، تقوم الجهات الطبية في الحافلة بإعطاء لمن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، لقاح "جونسون أند جونسون" لسهولة تخزينه.

رحلة "تطعيم" في أرجاء البلاد

وخلال أيام قليلة، نفذت الحافلة 400 عملية تلقيح في سالزبورغ التي تسعى سلطاتها إلى تطعيم 70% من سكانها قبل حلول فصل الخريف، ومن أجل هذا ستواصل الحافلة رحلة "التطعيم" في مختلف أرجاء المدينة.

وكانت أحدث إحصاءات رسمية نمساوية، بيّنت تسجيل أكثر من 655 ألف حالة إصابة بالفيروس.

فيما تلقى نحو 5.2 مليون شخصاً جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد، بواقع 58.2% من إجمالي عدد السكّان الذين حصل 4.2 مليون شخص منهم، أي ما نسبته 47.4 % من السكّان على اللقاح بشكل كامل.

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