شاهد.. شاحنة تدهس عمالاً نائمين على جانب طريق بالهند

في حادث مأساوي، دهست شاحنة مجموعة من العمال كانوا نائمين أسفل حافلة متوقفة على جانب طريق سريع في شمالي الهند، ما أسفر عن مقتل 18 شخصاً على الأقل وإصابة 24.

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وذكرت الشرطة اليوم الأربعاء، أن الحادث وقع خلال الليل في مدينة بارابانكي، الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمال شرق لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش.

كذلك، أوضحت السلطات أن الحافلة تعطلت أثناء سيرها في طريقها إلى ولاية بيهار في الشمال، ما دفع السائق إلى التوقف على جانب الطريق السريع.

Uttar Pradesh News: Speeding truck hits bus in Uttar Pradesh's Barabanki. 18 people are killed and 19 people are injured in the accident.

Watch @Palaksharmanews speak with @varnit_news for more updates on this accident.@myogiadityanath @Barabankipolice pic.twitter.com/E3MRwe3u3T — India Ahead News (@IndiaAheadNews) July 28, 2021

وكان معظم الضحايا، وهم عمال كانوا عائدين إلى منازلهم، ينامون أسفل الحافلة ذات الطابقين عندما اصطدمت الشاحنة بها.

من جانبه، قال ضابط الشرطة يامونا براساد إن "الاصطدام كان سيئا للغاية لدرجة أن 16 شخصا لقوا حتفهم في الحال، بينما توفي اثنان آخران متأثرين بجراحهما في المستشفى."

"The bus driver had asked passengers to rest while he was repairing the bus. Soon after, a truck collided with the bus, resulting in casulaties and injuries," adds Satya Narayan Sabat, ADG, Lucknow Zone pic.twitter.com/RQzNnlxkeD — ANI UP (@ANINewsUP) July 28, 2021

وأضاف براساد أن "الحافلة كانت مكتظة، وكان العديد من الركاب نائمين على الطريق حيث قيل لهم إن الحافلة لن يتم إصلاحها إلا في الصباح."

ونقل المصابون إلى مستشفى لتلقي العلاج، وقالت الشرطة إن عمليات الإنقاذ ما زالت جارية، مضيفة أن سائق الشاحنة فر من مكان الحادث.