.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لهذا السبب.. طبيب البيت الأبيض السابق يتوقع استقالة بايدن

جو بايدن (رويترز)

لهذا السبب.. طبيب البيت الأبيض السابق يتوقع استقالة بايدن

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - وكالات

نشر في: آخر تحديث:

كشف طبيب البيت الأبيض السابق في تصريحات مثيرة للجدل، أنه يتوقع استقالة الرئيس الأميركي جو بايدن من منصبه بسبب "قدراته الإدراكية المحدودة".

وأضاف روني جاكسون، وهو نائب جمهوري في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن "هناك شيئا ما يحدث مع بايدن". وتابع أنه "يعتقد أنه إما سيستقيل أو سيقنعونه بالاستقالة من منصبه في وقت ما في المستقبل القريب لأسباب طبية".

بايدن يحذر: الهجمات الإلكترونية يمكن أن تؤدي لحرب حقيقية أميركا بايدن يحذر: الهجمات الإلكترونية يمكن أن تؤدي لحرب حقيقية

من جانبه، قال مضيف البرنامج شون هانيتي، إن "(الرئيس السابق) دونالد ترمب خضع لاختبار معرفي وحصل على 30 من أصل 30. سمعت أنه اختبار صعب للغاية. لا أعتقد أن نتيجة جو بايدن ستكون جيدة في هذا الاختبار بناء على ما ألاحظه".

ورد جاكسون قائلاً: "بالتأكيد وأنا أقول هذا منذ البداية.. كنت أقول إن شيئا ما يحدث هنا. كنت أقول هذا عندما كان جو بايدن مرشحا للرئاسة".

روني جاكسون
روني جاكسون

اختبار معرفي

ودعا بايدن في رسالة في يونيو الماضي إلى إجراء اختبار معرفي لإثبات أنه "لائق عقلياً" لأداء واجباته كرئيس. وقد وقع على الرسالة أكثر من عشرة نواب جمهوريين.

من جانبهم، أعلن مسؤولو البيت الأبيض في مايو أن بايدن سيخضع لفحص جسدي سنوي "في وقت لاحق من هذا العام"، وقالوا إنهم سيعلنون النتائج للجمهور.

وكان جاكسون طبيب البيت الأبيض للرئيسين السابقين دونالد ترمب وباراك أوباما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بأسهل طريقة.. هكذا تحمّل مقاطع يوتيوب بهاتف آيفون بأسهل طريقة.. هكذا تحمّل مقاطع يوتيوب بهاتف آيفون
شاهد.. شاحنة تدهس عمالاً نائمين على جانب طريق بالهند شاهد.. شاحنة تدهس عمالاً نائمين على جانب طريق بالهند
الأكثر قراءة
جريمة جريمة "راقصة التجمع" بمصر.. كاميرات المراقبة تحل اللغز
بثت مقاطع خادشة.. الأمن المصري يضبط بثت مقاطع خادشة.. الأمن المصري يضبط "فتاة الهوهوز" وصديقها
السعودية: لا سفر لمن زار دولاً محظورة 3 سنوات السعودية: لا سفر لمن زار دولاً محظورة 3 سنوات
قاتل الكويتية فرح.. اعترافات صادمة وحكم بالحبس قاتل الكويتية فرح.. اعترافات صادمة وحكم بالحبس
لمدة 12 عاماً.. مصري انتحل صفة طبيب ومارس المهنة لمدة 12 عاماً.. مصري انتحل صفة طبيب ومارس المهنة
احذر.. الإفراط في تناول هذا المشروب الشهير قد يضر الدماغ احذر.. الإفراط في تناول هذا المشروب الشهير قد يضر الدماغ
قبل أن تذهب
بعد قرارات رئيس تونس.. فزع يصيب الإخوان في دول عربية
بعد قرارات رئيس تونس.. فزع يصيب الإخوان في دول عربية
اكتشف المزيد