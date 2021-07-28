لهذا السبب.. طبيب البيت الأبيض السابق يتوقع استقالة بايدن

كشف طبيب البيت الأبيض السابق في تصريحات مثيرة للجدل، أنه يتوقع استقالة الرئيس الأميركي جو بايدن من منصبه بسبب "قدراته الإدراكية المحدودة".

وأضاف روني جاكسون، وهو نائب جمهوري في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن "هناك شيئا ما يحدث مع بايدن". وتابع أنه "يعتقد أنه إما سيستقيل أو سيقنعونه بالاستقالة من منصبه في وقت ما في المستقبل القريب لأسباب طبية".

مادة اعلانية

من جانبه، قال مضيف البرنامج شون هانيتي، إن "(الرئيس السابق) دونالد ترمب خضع لاختبار معرفي وحصل على 30 من أصل 30. سمعت أنه اختبار صعب للغاية. لا أعتقد أن نتيجة جو بايدن ستكون جيدة في هذا الاختبار بناء على ما ألاحظه".

ورد جاكسون قائلاً: "بالتأكيد وأنا أقول هذا منذ البداية.. كنت أقول إن شيئا ما يحدث هنا. كنت أقول هذا عندما كان جو بايدن مرشحا للرئاسة".

اختبار معرفي

ودعا بايدن في رسالة في يونيو الماضي إلى إجراء اختبار معرفي لإثبات أنه "لائق عقلياً" لأداء واجباته كرئيس. وقد وقع على الرسالة أكثر من عشرة نواب جمهوريين.

من جانبهم، أعلن مسؤولو البيت الأبيض في مايو أن بايدن سيخضع لفحص جسدي سنوي "في وقت لاحق من هذا العام"، وقالوا إنهم سيعلنون النتائج للجمهور.

وكان جاكسون طبيب البيت الأبيض للرئيسين السابقين دونالد ترمب وباراك أوباما.