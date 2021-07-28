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هدية لوزير سوداني تثير زوبعة من السخرية.. والأخير شاكر ممتن!

الوزير السوداني
وزير الاستثمار والتعاون الدولي الهادي محمد إبراهيم

هدية لوزير سوداني تثير زوبعة من السخرية.. والأخير شاكر ممتن!

"عليكم الاحتفاء لا السخرية".. الوزير عاد وأكد مجدداً سعادته بالهدية

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دبي - العربية.نت

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خلال الساعات الماضية، انشغلت الأوساط السودانية بهدية تلقاها وزير الاستثمار والتعاون الدولي، الهادي محمد إبراهيم، من جهاز الأمن الاقتصادي، وهي عبارة عن ماكينة تصوير.

وما أثار الجدل الواسع خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الوزير قدّم شكره الكبير للجهاز على الهدية، ليتعرض بعدها لموجة من السخرية والانتقاد.

وبينما وجد البعض أن الهدية لا قيمة لها، تمسك إبراهيم بموقفه، وكرر الإشادة بجهاز الأمن الاقتصادي.

وقال أيضاً إن الماكينة ذات إمكانيات كبيرة وتقوم بوظائف متعددة، مضيفاً أن المستثمرين يقطعون المشاوير الطويلة بسبب عدم وجود تلك الأداة.

عليكم الاحتفاء لا السخرية

كذلك اعتبر في تصريح إعلامي، أنه لا بد من الإشادة بأي مجهود يُطوِّر من الأداء والاحتفاء به بدلاً من السخرية.

يذكر أن وزير الاستثمار والتعاون الدولي، كان تعرّض لحملة انتقادات بعد نشره إشادة بجهاز الأمن الاقتصادي عبر صفحته في فيسبوك عقب تلقِّيه هدية منهم عبارة عن ماكينة تصوير.

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