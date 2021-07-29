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من هو الشاب المصري الذي هنأه حاكم دبي؟

مصطفى قنديل

من هو الشاب المصري الذي هنأه حاكم دبي؟

عمره 28 عاما.. وأسس شركة من دبي قيمتها 1.5 مليار دولار في 4 سنوات

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القاهرة - أشرف عبدالحميد

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في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر "، هنأ نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الشاب المصري مصطفى قنديل، الذي أسس شركة من دبي، تجاوزت قيمتها مليار و500 مليون دولار، تم إدراجها، مساء الأربعاء، عبر بورصة "ناسداك".

وغرّد الشيخ محمد بن راشد قائلا: "مصطفى قنديل.. شاب عربي عمره 28 عاما، استطاع بناء شركة من دبي تتجاوز قيمتها مليار ونصف المليار دولار، تم إدراجها عبر بورصة ناسداك.. شركة (SWVL) للحلول الذكية للنقل الجماعي والتي تعمل في الكثير من الدول.. مبروك يا مصطفى.. وستبقى دبي منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية".

من هو هذا الشاب المصري؟

يبلغ من العمر ٢٨ عاما، شارك في تأسيس شركة "سويفل" Swvl للنقل الجماعي منذ مارس عام 2017، في مصر عندما كان يبلغ من العمر 24 عاما.

حصل على بكالوريوس هندسة الطاقة والبترول عام 2014 من الجامعة الأميركية بالقاهرة وخلال فترة دراسته تدرب في شركة "شلمبرجير" للبترول، كما عمل كمدرس مساعد في الجامعة الأميركية بالقاهرة خلال عام 2014.

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تولى منصب مدير العمليات في شركة "روكيت انترنت" بين عامي 2015 و2016، ومدير تطوير المشاريع العالمية في الشركة ذاتها خلال عام 2014، كما عمل كمسؤول عن افتتاح "شركة كريم" في أسواق جديدة بين عامي 2016 و2017، وشغل عضوية المجلس الاستشاري في "غرفة دبي للاقتصاد الرقمي" منذ 30 يونيو 2021 وصُنف ضمن قائمة فوربس للشباب العربي الأكثر تأثيراً عام 2018.

أما الشركة التي اسسها الشاب المصري فخلال 4 سنوات فقط، أصبحت من الشركات الرائدة في قطاع النقل الجماعي من خلال عملها في 10 دول ولديها أكثر من 1.4 مليون راكب و 46 مليون رحلة حتى الآن مع آلاف السائقين عبر منصتها الرقمية.

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