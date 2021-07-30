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جديد "فتاة الهوهوز" بمصر.. 3 مقاطع جديدة ومدّ الحبس 15 يوما

ياسمين فتاة الهوهوز

جديد "فتاة الهوهوز" بمصر.. 3 مقاطع جديدة ومدّ الحبس 15 يوما

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس كل من "ياسمين"، وصديقها الموجود معها في مقاطع الفيديو 15 يوما على ذمة التحقيقات

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

شهدت قضية الفتاة ياسمين المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الهوهوز" المثيرة للجدل، تطورات جديدة بعدما وصلت إلى النيابة العامة في مصر 3 مقاطع فيديو جديدة، كشفت تفاصيل جديدة للقضية.

وأمرت النيابة العامة بتجديد حبس كل من "ياسمين"، وصديقها الموجود معها في مقاطع الفيديو المنتشرة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على منصة "تيك توك"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

فتاة الهوهوز
فتاة الهوهوز

وتمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية من إلقاء القبض على "فتاة الهوهوز" وصديقها، الذي زعم في البداية أنه زوجها، إلا أنه تبين عدم صحة ذلك الادعاء، في إحدى الشقق المستأجرة في منطقة الهانوفيل التابعة للعجمي بمحافظة الإسكندرية.

بثت مقاطع خادشة.. الأمن المصري يضبط "فتاة الهوهوز" وصديقها مصر بثت مقاطع خادشة.. الأمن المصري يضبط "فتاة الهوهوز" وصديقها

وتم اقتيادهما إلى ديوان قسم الشرطة، ومن ثم إحالتهما إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

يُذكر أن الفتاة قد بثت فيديوهات غير لائقة، احتوت على ألفاظ خادشة للحياء، بمشاركة صديقها، في صفحة تحت عنوان "كائن الهوهوز".

ففي أحد الفيديوهات ظهرت وهي تسخر من الحجاب، كما زعمت أن "الوشم مش حرام"، بحسب قولها.

وفي فيديو آخر، ظهرت هي وصديقها وهما يقومان بحرق آلاف الجنيهات في النار، معلقة: "أي حد عايز يشحن السيزون يكتب عشر كومنتات"، احتفالًا بوصول الحساب لمليون متابع.

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