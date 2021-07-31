.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

طفل الخبز.. فيديو يثير الجدل بمواقع التواصل في مصر

من فيديو طفل الخبز

طفل الخبز.. فيديو يثير الجدل بمواقع التواصل في مصر

التقط المصور طارق عبيد بعدسته فيديو للطفل ونشره على حسابه

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - ندى حجازي

نشر في: آخر تحديث:

وسط زحام القاهرة، لفت الأنظار طفل يحمل على كتفه ألواحاً خشبية كبيرة محملة بأرغفة الخبز، يحملها بمنتهى الرشاقة وهو يقود دراجته وسط أصوات السيارات العالية واندهاش البعض وانتقادات البعض الآخر.

والتقط المصور طه عبيد بعدسته فيديو للطفل ونشره على حسابه، فانطلق كالشهاب على مواقع التواصل ليثير الجدل بين من شعر بالشفقة على الطفل، ومن غضب منه، ومن أعجب بشجاعته.

واقعة جديدة.. مصري يسقط متوفى أثناء مطاردة زوجته في الشارع مصر واقعة جديدة.. مصري يسقط متوفى أثناء مطاردة زوجته في الشارع

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب لجوء الطفل لهذه المهنة الصعبة والشاقة عليه.

فيما توصلت "العربية.نت" لحقيقة الفيديو، حيث تبين أن الطفل يعمل بأحد المخابز بمنطقة باب اللوق بوسط القاهرة، ويمارس عمله بتوصيل الطلبات إلى المطاعم والمتعاقدين على شراء الخبز من ذلك المخبز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
قائمة انتظار تصل لـ10 أسابيع لكي تتذوق قائمة انتظار تصل لـ10 أسابيع لكي تتذوق "أغلى بطاطس مقلية بالعالم"!
يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً
الأكثر قراءة
جديد جديد "فتاة الهوهوز" بمصر.. 3 مقاطع جديدة ومدّ الحبس 15 يوما
مصرع 3 مصريين.. دهس قطار سيارتهم مصرع 3 مصريين.. دهس قطار سيارتهم
شاهد انسحاب عمرو خالد من أستوديو العربية حين سئل عن علاقته بالإخوان شاهد انسحاب عمرو خالد من أستوديو العربية حين سئل عن علاقته بالإخوان
مذبحة عنصرية في تركيا.. تصفية 7 من عائلة كردية بالرصاص     مذبحة عنصرية في تركيا.. تصفية 7 من عائلة كردية بالرصاص    
واقعة جديدة.. مصري يسقط متوفى أثناء مطاردة زوجته في الشارع واقعة جديدة.. مصري يسقط متوفى أثناء مطاردة زوجته في الشارع
الصحة العالمية: متحور دلتا الصحة العالمية: متحور دلتا "تحذير" وهذا هو "الحل السحري الوحيد" لمكافحته
قبل أن تذهب
لوس أنجلوس تستعد لاستقبال نحو 200 ألف سائح من الشرق الأوسط
لوس أنجلوس تستعد لاستقبال نحو 200 ألف سائح من الشرق الأوسط
اكتشف المزيد