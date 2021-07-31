طفل الخبز.. فيديو يثير الجدل بمواقع التواصل في مصر

وسط زحام القاهرة، لفت الأنظار طفل يحمل على كتفه ألواحاً خشبية كبيرة محملة بأرغفة الخبز، يحملها بمنتهى الرشاقة وهو يقود دراجته وسط أصوات السيارات العالية واندهاش البعض وانتقادات البعض الآخر.

والتقط المصور طه عبيد بعدسته فيديو للطفل ونشره على حسابه، فانطلق كالشهاب على مواقع التواصل ليثير الجدل بين من شعر بالشفقة على الطفل، ومن غضب منه، ومن أعجب بشجاعته.

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وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب لجوء الطفل لهذه المهنة الصعبة والشاقة عليه.

فيما توصلت "العربية.نت" لحقيقة الفيديو، حيث تبين أن الطفل يعمل بأحد المخابز بمنطقة باب اللوق بوسط القاهرة، ويمارس عمله بتوصيل الطلبات إلى المطاعم والمتعاقدين على شراء الخبز من ذلك المخبز.